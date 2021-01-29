Стендап под прикрытием

Страна: Россия, 2021

Премьера: в РФ 04.02.2021

Режиссер: Олег Асадулин

Актеры: Валентина Мазунина, Кирилл Нагиев, Зоя Бербер, Владимир Яглыч, Антон Жижин, Ренат Мухамбаев, Владимир Епифанцев, Ефим Шифрин, Егор Абрамов, Артем Немов

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 105 мин

Дерзкая и циничная опер в юбке Светлана Артюхова, которая никогда не шутит, и красавчик, любимец публики стендап-комик Илья не имеют ничего общего, кроме вынужденного совместного спецзадания по раскрытию схемы сбыта наркотиков. Дело на особом контроле, времени мало, а преступником может быть кто угодно. Но, чтобы раскрыть это «несмешное» дело, Светке придется внедриться в тусовку стендаперов, научиться смеяться над собои?, шутить на сцене и даже любить по-настоящему.