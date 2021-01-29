Стендап под прикрытием
Страна:
Россия, 2021
Премьера:
в РФ 04.02.2021
Режиссер:
Олег Асадулин
Актеры:
Валентина Мазунина, Кирилл Нагиев, Зоя Бербер, Владимир Яглыч, Антон Жижин, Ренат Мухамбаев, Владимир Епифанцев, Ефим Шифрин, Егор Абрамов, Артем Немов
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
105 мин
Дерзкая и циничная опер в юбке Светлана Артюхова, которая никогда не шутит, и красавчик, любимец публики стендап-комик Илья не имеют ничего общего, кроме вынужденного совместного спецзадания по раскрытию схемы сбыта наркотиков. Дело на особом контроле, времени мало, а преступником может быть кто угодно. Но, чтобы раскрыть это «несмешное» дело, Светке придется внедриться в тусовку стендаперов, научиться смеяться над собои?, шутить на сцене и даже любить по-настоящему.
Сегодня
|15:00
|Алмаз Синема
|17:30
|Киносити
|19:10
|Алмаз Синема
|19:55
|Киносити
Завтра
|15:00
|Алмаз Синема
|17:30
|Киносити
|19:10
|Алмаз Синема
|19:55
|Киносити
6 февраля, суббота
|15:00
|Алмаз Синема
|17:30
|Киносити
|19:10
|Алмаз Синема
|19:55
|Киносити
7 февраля, воскресенье
|15:00
|Алмаз Синема
|17:30
|Киносити
|19:10
|Алмаз Синема
|19:55
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
15:00
19:10
|Киносити
|
17:30
19:55
Завтра
|Алмаз Синема
|
15:00
19:10
|Киносити
|
17:30
19:55
6 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
15:00
19:10
|Киносити
|
17:30
19:55
7 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
15:00
19:10
|Киносити
|
17:30
19:55
8 февраля, понедельник
|Киносити
|
17:30
19:55
9 февраля, вторник
|Киносити
|
17:30
19:55
10 февраля, среда
|Киносити
|
17:30
19:55
7 февраля, воскресенье 10:45
₽ Билеты: 800 ₽
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 февраля, пятница 21:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽