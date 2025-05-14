Как «ЭвоКом» и ТулГУ повышают престиж работы на производстве среди молодежи

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«ЭвоКом» — один из крупнейших производителей товаров в области продукции для гигиены и здоровья, развивает сотрудничество с Тульским государственным университетом. Этой весной сотрудники HR-команды «ЭвоКом» приняли участие в двух важных вузовских мероприятиях.

Ярмарка вакансий

«ЭвоКом» традиционно участвует в ярмарке вакансий, которая проходит на базе Тульского государственного университета. В этом году о карьерных возможностях для молодежи на площадке ярмарки заявило более 30 организаций, представляющих различные отрасли экономики, предприятия оборонно-промышленного комплекса и Центр занятости населения Тульской области. На стенде «ЭвоКом» посетители могли ознакомиться с выпускаемой в регионе продукцией — брендами Zewa, «Либресс», ТЕНА и Tellus. Специалисты HR-команды рассказали студентам об истории компании, корпоративной культуре и возможностях развития для начинающих специалистов.

— Мы ищем выпускников не только с высшим, но и со средним образованием. Многие коллеги построили свой путь в «ЭвоКом» в рамках программы «Из рабочих в инженеры», которая помогает развить профессиональные и лидерские качества. Ежегодно к нам присоединяются выпускники разных направлений и показывают высокие результаты, — рассказала Мария Самиуллина, старший менеджер по подбору персонала «ЭвоКом».

Поощрение лучших выпускников

«ЭвоКом» охотно участвует в мероприятиях ТулГУ, где есть возможность познакомиться с целеустремленными выпускниками. В этом году специалисты по работе с персоналом компании Виктория Гордеева и Анастасия Ковынева приняли участие в работе экспертной комиссии конкурса «Лучший выпускник ТулГУ», организатором которого является вузовская Студия карьеры.

Задача конкурса — помочь рекрутинговой социализации студентов и сформировать фундамент для карьерной траектории. Участники готовят эссе на тему «Я и моя карьера» и защищают его перед экспертной комиссией, в состав которой входят представители крупных компаний — потенциальные работодатели.

— Наша задача — дать возможность молодым специалистам построить карьеру в Тульской области и применить свои знания после университета на практике. Мы отмечаем лучших из лучших, вручаем памятные подарки и при наличии актуальных вакансий приглашаем выпускников принять участие в конкурсном отборе. «ЭвоКом» — производственная компания, поэтому большая часть позиций — рабочие и инженерные специальности. Однако у нас много сопутствующих функций, например: бухгалтерия, экономический отдел, юридическая служба, закупки, планирование, логистика и много других сфер, где мы видим выпускников ТулГУ, — Анастасия Ковынева, специалист по работе с персоналом «ЭвоКом».

Взаимная выгода

На предприятиях «ЭвоКом» трудятся выпускники ТулГУ разных лет как на производстве, так и на административных должностях. Сотрудничество компании и вуза позволяет талантливым выпускникам строить карьеру в регионе и вносить вклад в развитие известных брендов.

Возможности для студентов:

сделать первый осознанный шаг в профессию, на которую учился;

познакомиться с современным и технологичным производством во время экскурсий на производство «ЭвоКом» — две крупные площадки в Советске и Венёве (Тульская область);

принять участие в реальных проектах при поддержке опытных наставников — раскрыть свой потенциал и создать продукты, которые улучшают жизнь людей каждый день;

строить свою карьеру внутри «ЭвоКом» и профессионально развиваться.

Возможности для компании:

познакомить студентов с «ЭвоКом» и вакансиями;

привлечь молодых специалистов из ведущего вуза Тульской области на производство и дать им возможность построить карьеру.

— Мы продолжаем поддерживать крепкие партнерские отношения с ТулГУ. С радостью участвуем в школах карьеры и делимся лайфхаками по поиску работы, которые помогают студентам сделать правильный выбор. Мы всегда готовы дать возможность молодым специалистам для реализации их амбиций и потенциала, — отметила Мария Самиуллина, старший менеджер по подбору персонала «ЭвоКом».

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