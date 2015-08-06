Скандинавский форсаж

Страна: Норвегия, 2014

Премьера: в РФ 13.08.2015

Режиссер: Хальвард Брэйн

Актеры: Андерс Баасмо Кристиансен, Дженни Скавлан, Отто Есперсен, Свен Нордин

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 93 мин

Группа энтузиастов бросает вызов дерзким и амбициозным спортсменам-автомобилистам, приглашая их к участию в самом протяженном и опасном стритрейсинге! Романтикам бешеных скоростей предстоит не просто гонка — отчаянный поединок с полицией, поскольку объявленное соревнование запрещено законом. Последним шансом решает воспользоваться Рой, талантливый гонщик и непутевый отец 14-летней дочери. Он берется доказать себе и миру, что одержимость приведет его к долгожданной победе.