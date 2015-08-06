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Скандинавский форсаж

Скандинавский форсаж

Страна:
Норвегия, 2014
 
Премьера:
в РФ 13.08.2015
 
Режиссер:
Хальвард Брэйн
  
Актеры:
Андерс Баасмо Кристиансен, Дженни Скавлан, Отто Есперсен, Свен Нордин
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
93 мин
  

 

Группа энтузиастов бросает вызов дерзким и амбициозным спортсменам-автомобилистам, приглашая их к участию в самом протяженном и опасном стритрейсинге! Романтикам бешеных скоростей предстоит не просто гонка — отчаянный поединок с полицией, поскольку объявленное соревнование запрещено законом. Последним шансом решает воспользоваться Рой, талантливый гонщик и непутевый отец 14-летней дочери. Он берется доказать себе и миру, что одержимость приведет его к долгожданной победе.

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20:40 Союз (Алексин)
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