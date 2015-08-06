Скандинавский форсаж
Страна:
Норвегия, 2014
Премьера:
в РФ 13.08.2015
Режиссер:
Хальвард Брэйн
Актеры:
Андерс Баасмо Кристиансен, Дженни Скавлан, Отто Есперсен, Свен Нордин
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
93 мин
Группа энтузиастов бросает вызов дерзким и амбициозным спортсменам-автомобилистам, приглашая их к участию в самом протяженном и опасном стритрейсинге! Романтикам бешеных скоростей предстоит не просто гонка — отчаянный поединок с полицией, поскольку объявленное соревнование запрещено законом. Последним шансом решает воспользоваться Рой, талантливый гонщик и непутевый отец 14-летней дочери. Он берется доказать себе и миру, что одержимость приведет его к долгожданной победе.
Сегодня
|20:40
|Союз (Алексин)
Завтра
|20:40
|Союз (Алексин)
29 января, воскресенье
|20:40
|Союз (Алексин)
30 января, понедельник
|20:40
|Союз (Алексин)
31 января, вторник
|20:40
|Союз (Алексин)
1 февраля, среда
|20:40
|Союз (Алексин)
Сегодня
|Союз (Алексин)
|
20:40
Завтра
|Союз (Алексин)
|
20:40
29 января, воскресенье
|Союз (Алексин)
|
20:40
30 января, понедельник
|Союз (Алексин)
|
20:40
31 января, вторник
|Союз (Алексин)
|
20:40
1 февраля, среда
|Союз (Алексин)
|
20:40