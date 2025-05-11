Студия Артемия Лебедева разработала новый логотип тульского педуниверситета

В воскресенье, 11 мая, ТГПУ им. Л. Н. Толстого распахнул свои двери для абитуриентов и их родителей. Одним из ключевых событий мероприятия стала презентация нового фирменного логотипа вуза, который был разработан студией известного дизайнера Артемия Лебедева.

Он представляет собой чёрную букву «Т» с перекладиной внизу, расположенную на белом фоне.

Элементами вузовского стиля также являются чёрный кленовый лист и надпись: «Университет Льва Толстого», причём имя писателя выведено размашистым почерком, как у самого Льва Николаевича.