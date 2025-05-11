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Студия Артемия Лебедева разработала новый логотип тульского педуниверситета

Студия Артемия Лебедева разработала новый логотип тульского педуниверситета

Его представили на вузовском Дне открытых дверей.

В воскресенье, 11 мая, ТГПУ им. Л. Н. Толстого распахнул свои двери для абитуриентов и их родителей. Одним из ключевых событий мероприятия стала презентация нового фирменного логотипа вуза, который был разработан студией известного дизайнера Артемия Лебедева.

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Он представляет собой чёрную букву «Т» с перекладиной внизу, расположенную на белом фоне.

Элементами вузовского стиля также являются чёрный кленовый лист и надпись: «Университет Льва Толстого», причём имя писателя выведено размашистым почерком, как у самого Льва Николаевича.

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