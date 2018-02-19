  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Сияние обрушится вниз. Последний концерт «Гражданской обороны» - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Сияние обрушится вниз. Последний концерт «Гражданской обороны»

Сияние обрушится вниз. Последний концерт «Гражданской обороны»

Страна:
Россия
 
Премьера:
19.02.2018
 
Режиссер:
Наталья Чумакова
  
Жанр:
Документальный, Мюзикл
  
Продолжительноcть:
102 минуты
  

2017 г.в. В 2019 году легендарной группе «Гражданская Оборона», лидером, основателем и единственным постоянным участником которой был Егор Летов, исполнилось бы 35 лет. Фонд «Сияние» и компания Beat Films запускает серию спецпоказов фильма-концерта «Сияние обрушится вниз». Фильм представляет собой последний во всех смыслах концерт «Гражданской Обороны», состоявшийся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. Сняли его практически случайно. В конце 2017 года этот материал был перемонтирован в полноценный фильм-концерт с профессиональным звуком силами крупнейшей независимой московской киностудии «Космосфильм» и вдовы Егора Летова Натальи Чумаковой. В результате удалось добиться эффекта полного присутствия, так что зрители смогут почувствовать себя, словно на настоящем концерте легендарной группы. Ранее компания Beat Films выпускала в прокат документальный фильм Натальи Чумаковой «Здорово и вечно», спродюсированный Борисом Хлебниковым. Он стал самым успешным документальным релизом в прокате 2014 года, собрав 20 000 зрителей.

0
Касса
В Арктику
28 февраля, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Три мушкетера: Миледи
8 - 28 февраля
Люксор Тула
Объектив
19 августа - 28 февраля 2023
Люксор Тула
Прошлые жизни
27 февраля, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сезон охоты: Суперкоманда
22 февраля - 6 марта
Кинотеатр (Суворов)
Детектив Табо
18 - 28 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.