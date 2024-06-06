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Шах и мат

Шах и мат

Премьера:
06.06.2024
 
Режиссер:
Начо Г.Велилья
  
Актеры:
Александра Хименес, Луис Кальехо, Росио Велайос, Пабло Луасель, Вероника Сенра, Кико Бена, Цю Тосинь, Франсеск Орелья, Мария Аданес, Мигель Рельян, Ален Эрнандес, Хосе Мануэль Пога
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
99 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Жизнь Канделы в одночасье кардинально меняется, и она из успешной преподавательницы элитного колледжа превращается в простую училку в не самой лучшей школе «на районе». Теперь ей придется обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Благодаря Канделе у компании школьных аутсайдеров появляется реальный шанс стать чемпионами страны по шахматам! Ведь в шахматах, как и в жизни, не имеет значения, король ты или пешка, главное — сделать верный ход.

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