Премьера: 06.06.2024

Режиссер: Начо Г.Велилья

Актеры: Александра Хименес, Луис Кальехо, Росио Велайос, Пабло Луасель, Вероника Сенра, Кико Бена, Цю Тосинь, Франсеск Орелья, Мария Аданес, Мигель Рельян, Ален Эрнандес, Хосе Мануэль Пога

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 99 минут

Возрастные ограничения: 18+

Жизнь Канделы в одночасье кардинально меняется, и она из успешной преподавательницы элитного колледжа превращается в простую училку в не самой лучшей школе «на районе». Теперь ей придется обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Благодаря Канделе у компании школьных аутсайдеров появляется реальный шанс стать чемпионами страны по шахматам! Ведь в шахматах, как и в жизни, не имеет значения, король ты или пешка, главное — сделать верный ход.