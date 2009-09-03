Рыбка Поньо на утесе

Страна: Япония

Премьера: 03.09.2009

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Жанр: Анимационный, Приключение, Аниме, ForChildreen

Продолжительноcть: 108 минут

Рейтинг: 7.50

2008 г.в. Фильм дублирован на русский язык. Маленькая любопытная Поньо — дочь колдуна и прекрасной морской богини уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей. Поньо оказывается на берегу, где ее подбирает пятилетний Сооскэ. Малыши привязываются друг к другу. И теперь у Поньо только одно желание — стать человеком!