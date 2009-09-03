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Рыбка Поньо на утесе

Рыбка Поньо на утесе

Страна:
Япония
 
Премьера:
03.09.2009
 
Режиссер:
Хаяо Миядзаки
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Аниме, ForChildreen
  
Продолжительноcть:
108 минут
  
Рейтинг:
7.50
 
 

2008 г.в. Фильм дублирован на русский язык. Маленькая любопытная Поньо — дочь колдуна и прекрасной морской богини уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей. Поньо оказывается на берегу, где ее подбирает пятилетний Сооскэ. Малыши привязываются друг к другу. И теперь у Поньо только одно желание — стать человеком!

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