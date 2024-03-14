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Позывной «Пассажир»

Позывной «Пассажир»

Премьера:
14.03.2024
 
Режиссер:
Илья Казанков
  
Актеры:
Антон Шагин, Виталий Кищенко, Владимир Стеклов, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Надежда Маркина, Сослан Фидаров, Никита Тезин, Алексей Дмитриев, Вадим Радченко, Любовь Баханкова
  
Жанр:
Драматический
  

Молодой писатель Николай Рябинин живет в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнает от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести на Донбассе. Николай отправляется на поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь.

Сегодня
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:10
Синема Стар
10:20
Люксор Тула
10:20
Алмаз Синема
12:15
Иллизиум (Новомосковск)
13:05
Кинотеатр 3D (Венев)
13:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:20
Кинотеатр (Суворов)
14:20
Люксор Тула
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25
Иллизиум (Новомосковск)
18:10
Синема Стар
18:20
Люксор Тула
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Алмаз Синема
19:50
Кинотеатр 3D (Венев)
20:20
Кинотеатр (Суворов)
20:35
Иллизиум (Новомосковск)
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 марта, пятница
10:20
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
12:15
Иллизиум (Новомосковск)
13:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:05
Кинотеатр 3D (Венев)
14:20
Кинотеатр (Суворов)
14:20
Люксор Тула
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25
Иллизиум (Новомосковск)
18:10
Синема Стар
18:20
Люксор Тула
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Алмаз Синема
19:50
Кинотеатр 3D (Венев)
20:20
Кинотеатр (Суворов)
20:35
Иллизиум (Новомосковск)
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 марта, суббота
10:20
Люксор Тула
10:20
Алмаз Синема
13:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:05
Кинотеатр 3D (Венев)
14:20
Кинотеатр (Суворов)
14:20
Люксор Тула
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Синема Стар
18:20
Люксор Тула
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Алмаз Синема
19:50
Кинотеатр 3D (Венев)
20:20
Кинотеатр (Суворов)
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 марта, воскресенье
10:20
Люксор Тула
10:20
Алмаз Синема
13:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:05
Кинотеатр 3D (Венев)
14:20
Люксор Тула
14:20
Кинотеатр (Суворов)
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Синема Стар
18:20
Люксор Тула
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Алмаз Синема
19:50
Кинотеатр 3D (Венев)
20:20
Кинотеатр (Суворов)
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 марта, понедельник
10:20
Алмаз Синема
13:05
Кинотеатр 3D (Венев)
13:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:20
Кинотеатр (Суворов)
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Синема Стар
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Алмаз Синема
19:50
Кинотеатр 3D (Венев)
20:20
Кинотеатр (Суворов)
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 марта, вторник
10:20
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13:05
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13:05
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14:20
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15:10
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Синема Стар
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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14:20
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18:10
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18:50
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