Позывной «Пассажир»

Премьера: 14.03.2024

Режиссер: Илья Казанков

Актеры: Антон Шагин, Виталий Кищенко, Владимир Стеклов, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Надежда Маркина, Сослан Фидаров, Никита Тезин, Алексей Дмитриев, Вадим Радченко, Любовь Баханкова

Жанр: Драматический

Молодой писатель Николай Рябинин живет в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнает от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести на Донбассе. Николай отправляется на поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь.