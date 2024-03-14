Позывной «Пассажир»
Премьера:
14.03.2024
Режиссер:
Илья Казанков
Актеры:
Антон Шагин, Виталий Кищенко, Владимир Стеклов, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Надежда Маркина, Сослан Фидаров, Никита Тезин, Алексей Дмитриев, Вадим Радченко, Любовь Баханкова
Жанр:
Драматический
Молодой писатель Николай Рябинин живет в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнает от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести на Донбассе. Николай отправляется на поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
15 марта, пятница
16 марта, суббота
17 марта, воскресенье
18 марта, понедельник
19 марта, вторник
20 марта, среда
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
Завтра
15 марта, пятница
16 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
10:20
19:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:20
20:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
13:05
19:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:05
21:20
|Люксор Тула
|
10:20
14:20
18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:55
18:50
22:55
|Синема Стар
|
18:10
17 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:20
19:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:20
20:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
13:05
19:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:05
21:20
|Люксор Тула
|
10:20
14:20
18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
18:50
22:55
|Синема Стар
|
18:10
18 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:20
19:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:20
20:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
13:05
19:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:05
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
18:50
22:55
|Синема Стар
|
18:10
19 марта, вторник
|Алмаз Синема
|
10:20
19:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:20
20:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
13:05
19:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:05
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
18:50
22:55
|Синема Стар
|
18:10
20 марта, среда
|Алмаз Синема
|
10:20
19:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:20
20:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
13:05
19:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:05
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
18:50
22:55
|Синема Стар
|
18:10
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