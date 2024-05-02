Потрошитель. Наследие
Премьера:
02.05.2024
Режиссер:
Анте Новакович
Актеры:
Шони Смит, Тарин Мэннинг, Тайриз Гибсон, Брюс Дерн, Джеймс Гаудиозо, Дрю Морлейн, Монтанна Гиллис, Креш Новакович, Сэл Рендино, Адам Шиппи, Дэниел Косгроув
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
90 минут
Возрастные ограничения:
18+
Несколько лет назад Мойра пережила настоящий ад: ее кузен устроил резню и убил почти всех ее родственников и других невинных людей. Психа так и не удалось поймать, и каждую осень убийца напоминает о себе. В городе его даже прозвали маньяком по кличке Череп. Когда листья начинают желтеть, город погружается в страх и панику. И только детектив Сайферс может вернуть покой гражданам, но для этого ему придется отыскать неуловимого убийцу.
6 июля - 7 августа
1 - 7 августа
8 - 15 августа
8 - 14 августа
25 июля - 7 августа