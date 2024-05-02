  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Потрошитель. Наследие - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Потрошитель. Наследие

Потрошитель. Наследие

Премьера:
02.05.2024
 
Режиссер:
Анте Новакович
  
Актеры:
Шони Смит, Тарин Мэннинг, Тайриз Гибсон, Брюс Дерн, Джеймс Гаудиозо, Дрю Морлейн, Монтанна Гиллис, Креш Новакович, Сэл Рендино, Адам Шиппи, Дэниел Косгроув
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Несколько лет назад Мойра пережила настоящий ад: ее кузен устроил резню и убил почти всех ее родственников и других невинных людей. Психа так и не удалось поймать, и каждую осень убийца напоминает о себе. В городе его даже прозвали маньяком по кличке Череп. Когда листья начинают желтеть, город погружается в страх и панику. И только детектив Сайферс может вернуть покой гражданам, но для этого ему придется отыскать неуловимого убийцу.

0
Касса
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 7 августа
Кинотеатр 3D (Одоев)
Тополиный пух
1 - 7 августа
Кинотеатр 3D (Одоев)
Бордерлендс
8 - 15 августа
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Мой дикий друг
8 - 14 августа
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
В потоке трех стихий
25 июля - 7 августа
Кинотеатр 3D (Одоев)
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.