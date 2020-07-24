Побег из Претории

Страна: Австралия, Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 01.08.2020

Режиссер: Френсис Аннан

Актеры: Дэниэл Рэдклифф, Иэн Харт, Даниэль Уэббер, Нэйтан Пейдж, Стивен Хантер, Марк Леонард Винтер, Жанетт Кронин, Дэвид Уилсон

Жанр: триллер, экшен

Продолжительноcть: 101 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,71

Двое борцов за свободу отбывают срок в одной из самых строгих тюрем мира – в «Претории». Вместе с другими узниками они планируют дерзкий и опасный побег. Но придумать план – это только первый шаг. Шаг второй – реализация плана!