Побег из Претории
Страна:
Австралия, Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 01.08.2020
Режиссер:
Френсис Аннан
Актеры:
Дэниэл Рэдклифф, Иэн Харт, Даниэль Уэббер, Нэйтан Пейдж, Стивен Хантер, Марк Леонард Винтер, Жанетт Кронин, Дэвид Уилсон
Жанр:
триллер, экшен
Продолжительноcть:
101 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,71
Двое борцов за свободу отбывают срок в одной из самых строгих тюрем мира – в «Претории». Вместе с другими узниками они планируют дерзкий и опасный побег. Но придумать план – это только первый шаг. Шаг второй – реализация плана!
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14:35
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
14 августа, пятница 10:30
₽ Билеты: 1950-3000 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽