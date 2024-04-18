Премьера: 18.04.2024

Режиссер: Мэтт Браун

Актеры: Мэттью Гуд, Энтони Хопкинс, Джоди Балфур, Орла Брейди, Стивен Кэмпбелл Мур, Лив Лиза Фрис, Рис Мэннион, Подрик Дилейни, Дэвид Шилдс, Тарек Бишара, Нина Коломийцева, Гэри Бакли

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 105 минут

Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд встречается с писателем Клайвом Льюисом, чтобы поспорить о том, существует ли Бог.