По Фрейду
Премьера:
18.04.2024
Режиссер:
Мэтт Браун
Актеры:
Мэттью Гуд, Энтони Хопкинс, Джоди Балфур, Орла Брейди, Стивен Кэмпбелл Мур, Лив Лиза Фрис, Рис Мэннион, Подрик Дилейни, Дэвид Шилдс, Тарек Бишара, Нина Коломийцева, Гэри Бакли
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
105 минут
Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд встречается с писателем Клайвом Льюисом, чтобы поспорить о том, существует ли Бог.
20 апреля, суббота
|
17:30
|Люксор Тула
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 апреля, воскресенье
|
17:30
|Люксор Тула
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 апреля, понедельник
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 апреля, вторник
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 апреля, среда
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 апреля, суббота
|Люксор Тула
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
21 апреля, воскресенье
|Люксор Тула
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
22 апреля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
23 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
24 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
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