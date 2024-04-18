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По Фрейду

По Фрейду

Премьера:
18.04.2024
 
Режиссер:
Мэтт Браун
  
Актеры:
Мэттью Гуд, Энтони Хопкинс, Джоди Балфур, Орла Брейди, Стивен Кэмпбелл Мур, Лив Лиза Фрис, Рис Мэннион, Подрик Дилейни, Дэвид Шилдс, Тарек Бишара, Нина Коломийцева, Гэри Бакли
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
105 минут
  

Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд встречается с писателем Клайвом Льюисом, чтобы поспорить о том, существует ли Бог.

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