Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 25.05.2017
Режиссер:
Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг
Актеры:
Джонни Депп, Брентон Туэйтс, Хавьер Бардем, Орландо Блум, Джеффри Раш, Кая Скоделарио, Дэвид Уэнэм, Голшифте Фарахани, Горан Д’Клюе, Кевин МакНэлли
Жанр:
приключения, экшен
Продолжительноcть:
128 мин
Бюджет:
$230 000 000,00
Сбор в мире:
$789 836 109,00
Сбор в России:
$37 810 483,00
Рейтинг Кинопоиска:
6,66
Капитан Джек Воробей снова в деле! Приключения вольных морских разбойников приобретают новый размах и становятся еще более захватывающими. На этот раз пираты охотятся за мифическим трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять водами всех морей Земли, а противостоит им новый могущественный злодей — заклятый враг Джека Воробья капитан Салазар. Невероятные авантюры, эпические морские сражения, древняя магия и искрометный юмор — любимая миллионами пиратская сага возвращается на большие экраны!
Сегодня
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30