Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 25.05.2017

Режиссер: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг

Актеры: Джонни Депп, Брентон Туэйтс, Хавьер Бардем, Орландо Блум, Джеффри Раш, Кая Скоделарио, Дэвид Уэнэм, Голшифте Фарахани, Горан Д’Клюе, Кевин МакНэлли

Жанр: приключения, экшен

Продолжительноcть: 128 мин

Бюджет: $230 000 000,00

Сбор в мире: $789 836 109,00

Сбор в России: $37 810 483,00

Рейтинг Кинопоиска: 6,66

Капитан Джек Воробей снова в деле! Приключения вольных морских разбойников приобретают новый размах и становятся еще более захватывающими. На этот раз пираты охотятся за мифическим трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять водами всех морей Земли, а противостоит им новый могущественный злодей — заклятый враг Джека Воробья капитан Салазар. Невероятные авантюры, эпические морские сражения, древняя магия и искрометный юмор — любимая миллионами пиратская сага возвращается на большие экраны!