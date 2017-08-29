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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 25.05.2017
 
Режиссер:
Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг
  
Актеры:
Джонни Депп, Брентон Туэйтс, Хавьер Бардем, Орландо Блум, Джеффри Раш, Кая Скоделарио, Дэвид Уэнэм, Голшифте Фарахани, Горан Д’Клюе, Кевин МакНэлли
  
Жанр:
приключения, экшен
  
Продолжительноcть:
128 мин
  
Бюджет:
$230 000 000,00
  
Сбор в мире:
$789 836 109,00
 
Сбор в России:
$37 810 483,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
6,66
          
 

Капитан Джек Воробей снова в деле! Приключения вольных морских разбойников приобретают новый размах и становятся еще более захватывающими. На этот раз пираты охотятся за мифическим трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять водами всех морей Земли, а противостоит им новый могущественный злодей — заклятый враг Джека Воробья капитан Салазар. Невероятные авантюры, эпические морские сражения, древняя магия и искрометный юмор — любимая миллионами пиратская сага возвращается на большие экраны!

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