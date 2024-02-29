Первая ведьма. Реинкарнация
Премьера:
29.02.2024
Режиссер:
Тавиват Вантха
Актеры:
Надеч Кугимия, Джелильча Капаун, Раттавади Вонгтонг, Кайбхундитт Джайди, Пиракрит Пхахарабуньякиат, Нуттхатча Падован, Арисара Вонгчали
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
120 минут
Когда сестра Ии начинает вести себя странно, их мать рассказывает девочке семейное предание. Согласно ему, их бабушка болела странной болезнью. Одни считали, что это лихорадка. Другие — что это проклятие первой ведьмы, появившейся в их краях и вселившейся в новое тело. Теперь ведьма вернулась вновь. И чтобы отвести ее проклятие, семье нужно разгадать тайну прошлого ведьмы.
2 марта, суббота
|
12:40
|Люксор Тула
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 марта, воскресенье
|
12:40
|Люксор Тула
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 марта, понедельник
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 марта, вторник
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 марта, среда
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 марта, суббота
|Люксор Тула
|
12:40
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
3 марта, воскресенье
|Люксор Тула
|
12:40
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
4 марта, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
5 марта, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
6 марта, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
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