Паранормальное. Страна призраков

Премьера: 12.10.2023

Режиссер: Реми Грилло

Актеры: Фрэнк Грилло, Джейми Кинг, Уилл Пелц, Сара Дюмон, Кэтрин Хьюз, Сидель Ноэль, Алекс Файн, Джош Плассе, Келлен МакЭлоун

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 84 минуты

Молодая пара во время путешествия попадает в странное место, именуемое «Страна призраков», в котором правит зло. Как выясняется, они оказались там совсем не случайно. Единственный шанс выбраться оттуда — избежать искушений и всевозможных ловушек.