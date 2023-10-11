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Паранормальное. Страна призраков

Паранормальное. Страна призраков

Премьера:
12.10.2023
 
Режиссер:
Реми Грилло
  
Актеры:
Фрэнк Грилло, Джейми Кинг, Уилл Пелц, Сара Дюмон, Кэтрин Хьюз, Сидель Ноэль, Алекс Файн, Джош Плассе, Келлен МакЭлоун
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
84 минуты
  

Молодая пара во время путешествия попадает в странное место, именуемое «Страна призраков», в котором правит зло. Как выясняется, они оказались там совсем не случайно. Единственный шанс выбраться оттуда — избежать искушений и всевозможных ловушек.

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