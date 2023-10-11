Паранормальное. Страна призраков
Премьера:
12.10.2023
Режиссер:
Реми Грилло
Актеры:
Фрэнк Грилло, Джейми Кинг, Уилл Пелц, Сара Дюмон, Кэтрин Хьюз, Сидель Ноэль, Алекс Файн, Джош Плассе, Келлен МакЭлоун
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
84 минуты
Молодая пара во время путешествия попадает в странное место, именуемое «Страна призраков», в котором правит зло. Как выясняется, они оказались там совсем не случайно. Единственный шанс выбраться оттуда — избежать искушений и всевозможных ловушек.
Сегодня
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 октября, суббота
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 октября, воскресенье
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 октября, понедельник
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 октября, вторник
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 октября, среда
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
14 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
00:40
15 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
23:50
00:40
16 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
17 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
23:05
00:00
18 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
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