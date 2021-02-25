Пара из будущего
Страна:
, 2021
Премьера:
в РФ 04.03.2021
Режиссер:
Алексей Нужный
Актеры:
Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов, Дарья Коныжева, Сергей Степин
Жанр:
комедия, мелодрама, фантастика
Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака ? очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда юный влюбленный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь.
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|12:55
|Киносити
|14:15
|Алмаз Синема
|17:00
|Киносити
|17:20
|Синема Стар
|19:15
|Киносити
|19:25
|Алмаз Синема
|19:30
|Синема Стар
|21:30
|Киносити
|23:10
|Алмаз Синема
|23:45
|Киносити
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|12:55
|Киносити
|14:15
|Алмаз Синема
|17:00
|Киносити
|17:20
|Синема Стар
|19:15
|Киносити
|19:25
|Алмаз Синема
|19:30
|Синема Стар
|21:30
|Киносити
|23:10
|Алмаз Синема
|23:45
|Киносити
6 марта, суббота
|10:00
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|12:55
|Киносити
|14:15
|Алмаз Синема
|17:00
|Киносити
|17:20
|Синема Стар
|19:15
|Киносити
|19:25
|Алмаз Синема
|19:30
|Синема Стар
|21:30
|Киносити
|23:10
|Алмаз Синема
|23:45
|Киносити
7 марта, воскресенье
|10:00
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|12:55
|Киносити
|14:15
|Алмаз Синема
|17:00
|Киносити
|17:20
|Синема Стар
|19:15
|Киносити
|19:25
|Алмаз Синема
|19:30
|Синема Стар
|21:30
|Киносити
|23:10
|Алмаз Синема
|23:45
|Киносити
8 марта, понедельник
|10:00
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|12:55
|Киносити
|14:15
|Алмаз Синема
|17:00
|Киносити
|17:20
|Синема Стар
|19:15
|Киносити
|19:25
|Алмаз Синема
|19:30
|Синема Стар
|21:30
|Киносити
|23:10
|Алмаз Синема
|23:45
|Киносити
9 марта, вторник
|10:40
|Киносити
|12:55
|Киносити
|17:00
|Киносити
|17:20
|Синема Стар
|19:15
|Киносити
|19:30
|Синема Стар
|21:30
|Киносити
|23:45
|Киносити
10 марта, среда
|10:40
|Киносити
|12:55
|Киносити
|17:00
|Киносити
|17:20
|Синема Стар
|19:15
|Киносити
|19:30
|Синема Стар
|21:30
|Киносити
|23:45
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
14:15
19:25
23:10
|Киносити
|
10:40
12:55
17:00
19:15
21:30
23:45
|Синема Стар
|
17:20
19:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
14:15
19:25
23:10
|Киносити
|
10:40
12:55
17:00
19:15
21:30
23:45
|Синема Стар
|
17:20
19:30
6 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
14:15
19:25
23:10
|Киносити
|
10:40
12:55
17:00
19:15
21:30
23:45
|Синема Стар
|
17:20
19:30
7 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
14:15
19:25
23:10
|Киносити
|
10:40
12:55
17:00
19:15
21:30
23:45
|Синема Стар
|
17:20
19:30
8 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
14:15
19:25
23:10
|Киносити
|
10:40
12:55
17:00
19:15
21:30
23:45
|Синема Стар
|
17:20
19:30
9 марта, вторник
|Киносити
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10:40
12:55
17:00
19:15
21:30
23:45
|Синема Стар
|
17:20
19:30
10 марта, среда
|Киносити
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10:40
12:55
17:00
19:15
21:30
23:45
|Синема Стар
|
17:20
19:30
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽