афиша
афиша
Регистрация
Пара из будущего

Пара из будущего

Страна:
, 2021
 
Премьера:
в РФ 04.03.2021
 
Режиссер:
Алексей Нужный
  
Актеры:
Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов, Дарья Коныжева, Сергей Степин
  
Жанр:
комедия, мелодрама, фантастика
  

Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака ? очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда юный влюбленный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь.

Купить билет
Сегодня
10:00 Алмаз Синема
10:40 Киносити
12:55 Киносити
14:15 Алмаз Синема
17:00 Киносити
17:20 Синема Стар
19:15 Киносити
19:25 Алмаз Синема
19:30 Синема Стар
21:30 Киносити
23:10 Алмаз Синема
23:45 Киносити
Завтра
10:00 Алмаз Синема
10:40 Киносити
12:55 Киносити
14:15 Алмаз Синема
17:00 Киносити
17:20 Синема Стар
19:15 Киносити
19:25 Алмаз Синема
19:30 Синема Стар
21:30 Киносити
23:10 Алмаз Синема
23:45 Киносити
6 марта, суббота
10:00 Алмаз Синема
10:40 Киносити
12:55 Киносити
14:15 Алмаз Синема
17:00 Киносити
17:20 Синема Стар
19:15 Киносити
19:25 Алмаз Синема
19:30 Синема Стар
21:30 Киносити
23:10 Алмаз Синема
23:45 Киносити
7 марта, воскресенье
10:00 Алмаз Синема
10:40 Киносити
12:55 Киносити
14:15 Алмаз Синема
17:00 Киносити
17:20 Синема Стар
19:15 Киносити
19:25 Алмаз Синема
19:30 Синема Стар
21:30 Киносити
23:10 Алмаз Синема
23:45 Киносити
8 марта, понедельник
10:00 Алмаз Синема
10:40 Киносити
12:55 Киносити
14:15 Алмаз Синема
17:00 Киносити
17:20 Синема Стар
19:15 Киносити
19:25 Алмаз Синема
19:30 Синема Стар
21:30 Киносити
23:10 Алмаз Синема
23:45 Киносити
9 марта, вторник
10:40 Киносити
12:55 Киносити
17:00 Киносити
17:20 Синема Стар
19:15 Киносити
19:30 Синема Стар
21:30 Киносити
23:45 Киносити
10 марта, среда
10:40 Киносити
12:55 Киносити
17:00 Киносити
17:20 Синема Стар
19:15 Киносити
19:30 Синема Стар
21:30 Киносити
23:45 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Animal ДжаZ
Купить билет
4 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200-1400 ₽
Фестиваль Памяти Юрия Хоя
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Clockwork Times
Купить билет
24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кватро
Купить билет
13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
О чем молчат девушки
Купить билет
6 марта, суббота 20:00
Собрание, бар-ресторан
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
13 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.