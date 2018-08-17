Страна: Великобритания, 2018

Премьера: в РФ 23.08.2018

Режиссер: Дрю Пирс

Актеры: София Бутелла, Дэйв Батиста, Джефф Голдблюм, Дженни Слейт, Стерлинг К. Браун, Джоди Фостер, Чарли Дэй, Ивэн Джонс, Закари Куинто, Брайан Тайри Генри

Жанр: боевик, фантастика

Продолжительноcть: 94 мин

В Лос-Анджелесе недалекого будущего каждый уважающий себя преступник отправляется за медицинской помощью к суровой Медсестре, которая содержит отель «Артемида». Здесь члены особого клуба могут получить лечение и отдохнуть. Но парочка новых клиентов случайно приводит за собой местного криминального босса, желающего получить заветный предмет, похищенный в результате ограбления. Постояльцам отеля придется немало попотеть, ведь внутри строго-настрого запрещено любое оружие.