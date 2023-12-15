Новогодний ол инклюзив

Премьера: 21.12.2023

Режиссер: Олег Асадулин

Актеры: Ян Цапник, Олеся Судзиловская, Юлия Александрова, Роман Попов, Сергей Селин, Екатерина Соломатина, Наталия Потапова, Александр Златопольский, Алексей Базанов, Данила Якушев, Елена Борщева, Алексей Онежен, София Златопольская, Анастасия Златопольская, Вероника Устимова, Сергей Штепс

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 90 минут

31 декабря вся страна собирается отмечать Новый год. Две совершенно разные семьи тоже торопятся накрывать праздничный стол, открывать игристое и наконец-то отведать традиционный оливье, когда выясняют, что у них арендован один и тот же роскошный коттедж по системе «все включено». Отцы семей давно знакомы и не ладят, нужно решить, кто же останется в доме? Но именно в эту ночь в том же районе полиция ищет беглых преступников, поэтому семьи не могут разъехаться и вынуждены провести время под одной крышей. Пока отцы конфликтовали, пропали дети. Теперь им нужно сплотиться: найти детей, принять роды, обезвредить преступников и доказать друг другу, что самое главное в жизни — семья.