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Неспящие в Сеуле

Неспящие в Сеуле

Премьера:
14.03.2024
 
Режиссер:
Пак Бом Су
  
Актеры:
Ли Дон Ук, Им Су Чжон, Эсом, Чан Хен Сон, Хан Чжон Хун, Ли Ми До, Ли Сан И, Гу Си Ен
  
Жанр:
Мелодрама
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  

Пак Ён-хо — популярный лектор и инфлюэнсер, и он обожает жить один. Однажды судьба сводит его со знакомой по университету, которая работает редактором издательства, и ей нужен автор для книги «Одинокие в Сеуле».

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