Неспящие в Сеуле
Премьера:
14.03.2024
Режиссер:
Пак Бом Су
Актеры:
Ли Дон Ук, Им Су Чжон, Эсом, Чан Хен Сон, Хан Чжон Хун, Ли Ми До, Ли Сан И, Гу Си Ен
Жанр:
Мелодрама
Продолжительноcть:
103 минуты
Пак Ён-хо — популярный лектор и инфлюэнсер, и он обожает жить один. Однажды судьба сводит его со знакомой по университету, которая работает редактором издательства, и ей нужен автор для книги «Одинокие в Сеуле».
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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