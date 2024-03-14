Неспящие в Сеуле

Премьера: 14.03.2024

Режиссер: Пак Бом Су

Актеры: Ли Дон Ук, Им Су Чжон, Эсом, Чан Хен Сон, Хан Чжон Хун, Ли Ми До, Ли Сан И, Гу Си Ен

Жанр: Мелодрама

Продолжительноcть: 103 минуты

Пак Ён-хо — популярный лектор и инфлюэнсер, и он обожает жить один. Однажды судьба сводит его со знакомой по университету, которая работает редактором издательства, и ей нужен автор для книги «Одинокие в Сеуле».