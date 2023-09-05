Нейросеть
Премьера:
07.09.2023
Режиссер:
Михаэль Дюпре
Актеры:
Ханна Макайвер, Ясмин Дауд, Самуэль Ван дер Цвальмен, Кароль Вейер, Дэвид Коберн, Рейки де Валк
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
87 минут
Популярность блогера Анны растет на глазах. Возникают догадки, что Анна использовала нейросеть и другие инструменты виртуальной реальности для раскрутки своего контента. Могущественный и беспощадный искусственный интеллект, воплощенный в нейросети, внезапно выходит из-под контроля. Он завладевает сознанием и телами людей, чтобы подменить человеческую реальность своей. Как не дать нейросети захватить наш мир?
Завтра
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Алмаз Синема
|
00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Алмаз Синема
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Алмаз Синема
13 сентября, среда
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Алмаз Синема
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
21:10
21:55
12 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
21:10
21:40
13 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
21:10
22:00
31 августа - 14 сентября
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