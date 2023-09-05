Премьера: 07.09.2023

Режиссер: Михаэль Дюпре

Актеры: Ханна Макайвер, Ясмин Дауд, Самуэль Ван дер Цвальмен, Кароль Вейер, Дэвид Коберн, Рейки де Валк

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 87 минут

Популярность блогера Анны растет на глазах. Возникают догадки, что Анна использовала нейросеть и другие инструменты виртуальной реальности для раскрутки своего контента. Могущественный и беспощадный искусственный интеллект, воплощенный в нейросети, внезапно выходит из-под контроля. Он завладевает сознанием и телами людей, чтобы подменить человеческую реальность своей. Как не дать нейросети захватить наш мир?