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Нейросеть

Нейросеть

Премьера:
07.09.2023
 
Режиссер:
Михаэль Дюпре
  
Актеры:
Ханна Макайвер, Ясмин Дауд, Самуэль Ван дер Цвальмен, Кароль Вейер, Дэвид Коберн, Рейки де Валк
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
87 минут
  

Популярность блогера Анны растет на глазах. Возникают догадки, что Анна использовала нейросеть и другие инструменты виртуальной реальности для раскрутки своего контента. Могущественный и беспощадный искусственный интеллект, воплощенный в нейросети, внезапно выходит из-под контроля. Он завладевает сознанием и телами людей, чтобы подменить человеческую реальность своей. Как не дать нейросети захватить наш мир?

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