Мульт в кино. Выпуск №165. Мультиков всегда мало

Премьера: 27.01.2024

Режиссер: Екатерина Полякова, Рафаэль Тер-Саргсян, Дарья Мельникова, Элина Волгина, Антон Худяков, Елизавета Елькина, Татьяна Новикова, Мария Коршунова

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 49 минут

В новом выпуске «Мульт в кино» Кеша научит Валю бадминтону, кошечки и собачки будут играть в игру «Подари добро», Катя и Эф отправятся на поиски угощения для роботов, девочки-волшебницы расследуют исчезновение всех сладостей в Мышкине, суперкотята проверят на себе, работает ли талисман удачи.