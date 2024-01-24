Мульт в кино. Выпуск №165. Мультиков всегда мало
Премьера:
27.01.2024
Режиссер:
Екатерина Полякова, Рафаэль Тер-Саргсян, Дарья Мельникова, Элина Волгина, Антон Худяков, Елизавета Елькина, Татьяна Новикова, Мария Коршунова
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
49 минут
В новом выпуске «Мульт в кино» Кеша научит Валю бадминтону, кошечки и собачки будут играть в игру «Подари добро», Катя и Эф отправятся на поиски угощения для роботов, девочки-волшебницы расследуют исчезновение всех сладостей в Мышкине, суперкотята проверят на себе, работает ли талисман удачи.
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