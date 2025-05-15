Верный друг
Премьера:
15.05.2025
Режиссер:
Скотт МакГихи, Дэвид Сигел
Актеры:
Билл Мюррей, Наоми Уоттс, Хлоэ Шофлер, Джош Пейс, Карла Гуджино, Констанс Ву, Нома Думезвени, Сара Пиджон, Энни Фокс, Оуэн Тиг, Сью Джин Ким, Энн Дауд, Феликс Солис, Джесс Габор, Брюс Норрис
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
120 минут
Возрастные ограничения:
18+
Писательница Айрис ведет тихую и уединенную жизнь в Нью-Йорке, пока однажды не получает неожиданное наследство от своего близкого друга и наставника — огромного дога по кличке Аполлон. Это благородное, но крайне непослушное животное быстро приносит Айрис массу проблем: от разрушенной мебели до угрозы выселения. Но чем больше времени она проводит с новым другом, тем сильнее осознает: не только она может помочь ему справиться с утратой, но и он ей.
17 мая, суббота
|
10:40
|Синема Стар
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 мая, воскресенье
|
10:40
|Синема Стар
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 мая, понедельник
|
10:40
|Синема Стар
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 мая, вторник
|
10:40
|Синема Стар
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 мая, среда
|
10:40
|Синема Стар
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 мая, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
|Синема Стар
|
10:40
18 мая, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
|Синема Стар
|
10:40
19 мая, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
|Синема Стар
|
10:40
20 мая, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
|Синема Стар
|
10:40
21 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
|Синема Стар
|
10:40
8 - 21 мая
1 - 21 мая
11 - 21 мая
17 мая, суббота 00:00
13 - 21 мая
13 - 21 мая