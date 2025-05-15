Верный друг

Премьера: 15.05.2025

Режиссер: Скотт МакГихи, Дэвид Сигел

Актеры: Билл Мюррей, Наоми Уоттс, Хлоэ Шофлер, Джош Пейс, Карла Гуджино, Констанс Ву, Нома Думезвени, Сара Пиджон, Энни Фокс, Оуэн Тиг, Сью Джин Ким, Энн Дауд, Феликс Солис, Джесс Габор, Брюс Норрис

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 120 минут

Возрастные ограничения: 18+

Писательница Айрис ведет тихую и уединенную жизнь в Нью-Йорке, пока однажды не получает неожиданное наследство от своего близкого друга и наставника — огромного дога по кличке Аполлон. Это благородное, но крайне непослушное животное быстро приносит Айрис массу проблем: от разрушенной мебели до угрозы выселения. Но чем больше времени она проводит с новым другом, тем сильнее осознает: не только она может помочь ему справиться с утратой, но и он ей.