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Моя ужасная сестра-2

Моя ужасная сестра-2

Премьера:
16.11.2023
 
Режиссер:
Александр Галибин
  
Актеры:
Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч, София Петрова, Алена Малахова, Марина Яковлева, Лариса Удовиченко, Евгения Мауэргауз
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
84 минуты
  

В семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сестрам придется справиться с новыми поводами для бунта, чтобы в итоге понять: даже если кажется, что все в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит.

Сегодня
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Алмаз Синема
13:10
Синема Стар
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25
Иллизиум (Новомосковск)
15:50
Иллизиум (Новомосковск)
17:30
Синема Стар
18:25
Иллизиум (Новомосковск)
18:55
Алмаз Синема
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Алмаз Синема
13:10
Синема Стар
14:25
Иллизиум (Новомосковск)
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Иллизиум (Новомосковск)
17:30
Синема Стар
18:25
Иллизиум (Новомосковск)
18:55
Алмаз Синема
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 ноября, суббота
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Алмаз Синема
13:10
Синема Стар
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
18:55
Алмаз Синема
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 ноября, воскресенье
11:40
Алмаз Синема
13:10
Синема Стар
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
18:55
Алмаз Синема
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 ноября, понедельник
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Алмаз Синема
13:10
Синема Стар
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
18:55
Алмаз Синема
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 ноября, вторник
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Алмаз Синема
13:10
Синема Стар
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
18:55
Алмаз Синема
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 ноября, среда
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Алмаз Синема
13:10
Синема Стар
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
18:55
Алмаз Синема
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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4 октября - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10 октября - 20 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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12 - 22 ноября
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11 мая - 22 ноября
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