Моя ужасная сестра-2
Премьера:
16.11.2023
Режиссер:
Александр Галибин
Актеры:
Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч, София Петрова, Алена Малахова, Марина Яковлева, Лариса Удовиченко, Евгения Мауэргауз
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
84 минуты
В семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сестрам придется справиться с новыми поводами для бунта, чтобы в итоге понять: даже если кажется, что все в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит.
Сегодня
Завтра
18 ноября, суббота
|
11:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:40
|Алмаз Синема
|
13:10
|Синема Стар
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Синема Стар
|
18:55
|Алмаз Синема
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 ноября, воскресенье
|
11:40
|Алмаз Синема
|
13:10
|Синема Стар
|
13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Синема Стар
|
18:55
|Алмаз Синема
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 ноября, понедельник
|
11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:40
|Алмаз Синема
|
13:10
|Синема Стар
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Синема Стар
|
18:55
|Алмаз Синема
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 ноября, вторник
|
11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:40
|Алмаз Синема
|
13:10
|Синема Стар
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Синема Стар
|
18:55
|Алмаз Синема
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 ноября, среда
|
11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:40
|Алмаз Синема
|
13:10
|Синема Стар
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Синема Стар
|
18:55
|Алмаз Синема
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
11:40
18:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:25
15:50
18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
14:20
19:15
23:40
|Синема Стар
|
13:10
17:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:40
18:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:25
15:50
18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
15:30
19:15
23:40
|Синема Стар
|
13:10
17:30
18 ноября, суббота
|Алмаз Синема
|
11:40
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:30
14:20
19:15
23:40
|Синема Стар
|
13:10
17:30
19 ноября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:40
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:30
19:15
23:25
|Синема Стар
|
13:10
17:30
20 ноября, понедельник
|Алмаз Синема
|
11:40
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
14:20
19:15
|Синема Стар
|
13:10
17:30
21 ноября, вторник
|Алмаз Синема
|
11:40
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
14:20
20:00
|Синема Стар
|
13:10
17:30
22 ноября, среда
|Алмаз Синема
|
11:40
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
14:20
20:00
|Синема Стар
|
13:10
17:30
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