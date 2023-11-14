Моя ужасная сестра-2

Премьера: 16.11.2023

Режиссер: Александр Галибин

Актеры: Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч, София Петрова, Алена Малахова, Марина Яковлева, Лариса Удовиченко, Евгения Мауэргауз

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 84 минуты

В семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сестрам придется справиться с новыми поводами для бунта, чтобы в итоге понять: даже если кажется, что все в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит.