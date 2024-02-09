Моя девушка робот
Премьера:
09.02.2024
Режиссер:
Амит Джоши, Арадхана Са
Актеры:
Шахид Капур, Крити Санон, Дхармендра, Димпл Кападия, Ракеш Беди, Анубха Фатехпурия, Раджеш Кумар, Ашиш Верма, Груша Капур, Рашул Тандон
Жанр:
Мелодрама, Трагикомедия
Продолжительноcть:
140 минут
Ариан (Шахид Капур) не в состоянии найти идеальную спутницу жизни. Он встречает идеальную девушку Сифру (Крити Санон) во время официального задания в США и влюбляется в нее только для того, чтобы позже обнаружить, что это нереальная история любви.
Сегодня
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
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