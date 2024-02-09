Моя девушка робот

Премьера: 09.02.2024

Режиссер: Амит Джоши, Арадхана Са

Актеры: Шахид Капур, Крити Санон, Дхармендра, Димпл Кападия, Ракеш Беди, Анубха Фатехпурия, Раджеш Кумар, Ашиш Верма, Груша Капур, Рашул Тандон

Жанр: Мелодрама, Трагикомедия

Продолжительноcть: 140 минут

Ариан (Шахид Капур) не в состоянии найти идеальную спутницу жизни. Он встречает идеальную девушку Сифру (Крити Санон) во время официального задания в США и влюбляется в нее только для того, чтобы позже обнаружить, что это нереальная история любви.