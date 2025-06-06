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Фестиваль Крапивы в Щекинском районе отменён из-за атак БПЛА

Фестиваль Крапивы в Щекинском районе отменён из-за атак БПЛА

Об этом сообщили министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина и глава министерства региональной безопасности Анатолий Максиков.

Из-за опасности атаки БПЛА в Тульской области отменили традиционный Фестиваль Крапивы.

– Со вчерашнего дня Тульская область подвергается атаке БПЛА. Наша основная задача – обеспечить безопасность населения. На 7 июня был запланирован 21-й фестиваль Крапивы в селе Крапивна Щекинского района. Мероприятие носит массовый характер, проводится в открытом поле при отсутствии каких-либо укрытий и средств защиты, – сказал Анатолий Максиков.

В этих условиях обеспечить безопасность участников невозможно. Зрителей, планировавших посетить Крапивну 7 июня, представители регионального правительства попросили отказаться от поездки.

– Этот фестиваль мы готовили и ждали, но ситуация такова, что обеспечить безопасность жизней и здоровья людей невозможно, а это – наш главный приоритет. Поэтому 7 июня фестиваль не состоится. Речь идёт не об отмене, а о переносе на более благоприятное время, – подчеркнула Татьяна Рыбкина.

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