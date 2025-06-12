«Автострада-2025»: панды на капоте, гольф-кар и Барби за рулем!

12 июня, в День России, на площади Ленина прошел традиционный для Тулы масштабный, крутой и очень яркий фестиваль.

Международный автомобильный фестиваль «Автострада» — самая крупная площадка России с выставкой одновременно современных, тюнингованных и ретроавтомобилей. Это всегда огромная радость для всех любителей и ценителей нестандартных авто.

На фестиваль в Тулу съехались автомобилисты из Тулы, Москвы и Московской области, Воронежа, Тамбова и многих других городов.

Автомобили радовали глаз яркими цветами, нестандартными идеями, смелой аэрографией.

Воздух вибрировал, а земля буквально дрожала под ногами — от рычания мотоциклов, рёва двигателей, басов мощных аудиосистем.

Одной из самых популярных машин на фестивале стал шикарный розовый Lexus с огромными плюшевыми мишками в салоне. Хозяйка авто — Олеся Павлова из Тамбова, в своем городе она — известный блогер. На «Автостраду» девушка прикатила на авто, который ласково называет Лёша. В Туле она уже в шестой раз!

— При покупка машина была обычного темно-синего цвета, а мне хотелось иметь машину Барби. Поэтому сразу Лёшу перекрасили в розовый. Мечтала о таком всю жизнь — я же девочка. И вот только к тридцати годам смогла приобрести такой Lexus. На вид он как игрушечный, но под капотом — 310 лошадей!

Это мой третий автомобиль. Каждый год я вносила сюда изменения. Для детей я решила сделать мыльные пузыри — нажимаешь на брелок и вуаля! На меня и мою машину очень часто обращают внимание дети. Бывают курьезные ситуации. Я стою на светофоре, идет мама с чем-то недовольным ребенком. Я включаю мыльные пузыри, и всё — дети забывают свои капризы и вокруг меня собираются. Приходится парковаться, потому что все хотят пофоткаться, покататься — всех детей всегда я катаю бесплатно. Никто не ожидает увидеть мыльные пузыри из бампера, а это забавно. На следующий год хотим сделать дым сзади, но обязательно розовый!

А мишки в салоне — для мимимишности, кореша мои. Я всегда собираю кучу детей на «Автостраде», сама наряжаюсь куклой Барби и со всеми фоткаюсь.

Я автомобиль весь пересобрала, я такая беспокойная мамка (смеется). У меня нет детей, но есть кабриолет, мотоцикл, ещё одна машина и розовый трехколёсный самокат! После «Автострады» мы с друзьями из Москвы планируем рвануть в Суздаль, душа просит суздальской медовухи и пряников.

Александр со своей любимой девушкой Светланой приехали на фестиваль из Москвы. Его Nissan X-Trail очень выделялся своим красивым рисунком: панды, японские домики, сакура.

— Это не аэрография, а винилография — пленка, которую можно снять в любой момент. При желании такая пленка может красиво держаться 2-3 года. Это уже третий образ этой машины, но я всегда выбираю японские мотивы. Машина японская, поэтому украшаю ее тоже в японской стилистике.

Самый стандартный городской кроссовер у меня выглядит ярко и необычно. Было очень интересно сделать нестандартный автомобиль, я очень увлекаюсь стайлингом, тюнингом. Это единственный Nissan X-Trail в тюнинге, таких больше нет!

У меня здесь перекрашенные колеса, установлен обвес, стоят расширители кузова, ресницы на фары делали на заказ, решетка тюнингованная. Руль другой, дополнительная оптика, подсветки салона и днища. Сколько вложил в машину — больной вопрос (смеется). Где-то после трехсот тысяч перестал считать, примерно думаю около семисот тысяч. Но я только в начале пути. На будущее очень много планов.

На Автостраде я уже второй раз. Очень душевный фестиваль, в центре города, все очень масштабно и классно. Крупнейший для ретро-автомобилей, которых редко где можно увидеть.

21-летний Даниил Пожидаев приехал на «Автостраду» из Воронежа. Lada Samara Fun 1991 года выпуска — то самое ретро, на которое приходят посмотреть зрители фестиваля.

— Уже не первый раз участвуем в фестивале, очень нравится атмосфера праздника. Много крутых людей, машин, непередаваемый вайб. Lada Samara Fun — легковой кабриолет, 73 лошадиные силы. По сути при покупке в 2021 году это был просто кузов с документами. Автомобиль был разобран до болта и полностью восстановлен. Мы ее собирали, красили, все делали с душой. Приблизили к максимально заводскому виду.

Руль и кожаный салон в одной цветовой гамме. Делали все своими руками. Большое спасибо моему отцу, который приехал сегодня со мной, поддерживает меня. Долетели до Тулы за пять часов.

В следующем году планируем приехать уже на двух автомобилях.

Хочется собрать все «Лады», сейчас уклон идет на девятое и восьмое семейство. Любовь к «Ладам» у меня с детства. Собирал модельки, перебирал их, усовершенствовал, а сейчас все это повторяю с настоящими машинами.

Туляк Владимир Чиженков (на фото справа) на фестивале представил гольф-кар Hummer 2013 года. На «Автостраду» он приехал с механиком Сергеем Стекуновым и своим сыном Максимом.



— Когда купили автомобиль четыре года назад, он был в нерабочем состоянии. Машина аккумуляторная, экологичная, ей бензин не нужен. Заменили аккумуляторы, сделали электрику. Гольф-кар был разработан для американского рынка, для закрытых поселков с гольф-клубами. Производство Китай, по лицензии General Motors. В зависимости от рельефа местности и стиля вождения аккумулятора хватает на сто километров, максимальная скорость — около 60 км/ч. А по паспорту вообще только 45 км/ч.

Любава Морозова с сыном Василием приехали из Москвы. Их автомобиль — Smart Fortwo 453, турбированный мотор, кабриолет.

— Крупный ЖК, маленькая парковка, и нужно хоть как-то засовывать машинку, не мешая другим и никого не перекрывая. А эту можно припарковать в любом месте. Автомобиль был куплен ради этого, а потом случилась любовь (смеется). Машине десять лет, у меня она уже три года.

Мой первый автомобиль тоже был Smart, но не кабриолет. А потом мне захотелось больше драйва, волосы назад (смеется). Ну, а если пошел дождь, крыша выдвигается. Автомобиль двухместный. По паспорту цвет называется охра, но по мне это лимон или лайм.

На фестивале были выставлены редкие экземпляры советского и зарубежного автопрома, которые вышли на старт этапа Кубка РАФ и Кубка «Наследие» в рамках ретроралли. Среди них: Willys Jeepster 1949 года выпуска, Alfa Romeo Giulia Sprint 1966 года, «Победа» 1953 года и другие. Экипажи проехали по улицам Тулы и дорогам Тульской области.