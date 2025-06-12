  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Люди
  4. Знай наших!
  5. «Автострада-2025»: панды на капоте, гольф-кар и Барби за рулем! - MySlo.ru
город
город
Регистрация
«Автострада-2025»: панды на капоте, гольф-кар и Барби за рулем!

«Автострада-2025»: панды на капоте, гольф-кар и Барби за рулем!

12 июня, в День России, на площади Ленина прошел традиционный для Тулы масштабный, крутой и очень яркий фестиваль. 

Международный автомобильный фестиваль «Автострада» — самая крупная площадка России с выставкой одновременно современных, тюнингованных и ретроавтомобилей. Это всегда огромная радость для всех любителей и ценителей нестандартных авто.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/23/71/c047-e480-4e12-a1db-fbef385d8490/4c22fc4c-b715-4c0e-813d-fb480c5e7358.jpg

На фестиваль в Тулу съехались автомобилисты из Тулы, Москвы и Московской области, Воронежа, Тамбова и многих других городов.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/23/71/c047-e480-4e12-a1db-fbef385d8490/2ae58ccd-ccd3-4f9e-8511-9bc956081eb0.jpg

Автомобили радовали глаз яркими цветами, нестандартными идеями, смелой аэрографией.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/23/71/c047-e480-4e12-a1db-fbef385d8490/e16c05f3-3893-448c-b621-1df0fa88705f.jpg

_ZYB8503.jpg

Воздух вибрировал, а земля буквально дрожала под ногами — от рычания мотоциклов, рёва двигателей, басов мощных аудиосистем.

Одной из самых популярных машин на фестивале стал шикарный розовый Lexus с огромными плюшевыми мишками в салоне. Хозяйка авто — Олеся Павлова из Тамбова, в своем городе она — известный блогер. На «Автостраду» девушка прикатила на авто, который ласково называет Лёша. В Туле она уже в шестой раз! 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/23/71/c047-e480-4e12-a1db-fbef385d8490/141f04df-c4e3-4e65-a157-8adef9580b21.jpg

— При покупка машина была обычного темно-синего цвета, а мне хотелось иметь машину Барби. Поэтому сразу Лёшу перекрасили в розовый. Мечтала о таком всю жизнь — я же девочка. И вот только к тридцати годам смогла приобрести такой Lexus. На вид он как игрушечный, но под капотом — 310 лошадей!

Это мой третий автомобиль. Каждый год я вносила сюда изменения. Для детей я решила сделать мыльные пузыри — нажимаешь на брелок и вуаля! На меня и мою машину очень часто обращают внимание дети. Бывают курьезные ситуации. Я стою на светофоре, идет мама с чем-то недовольным ребенком. Я включаю мыльные пузыри, и всё — дети забывают свои капризы и вокруг меня собираются. Приходится парковаться, потому что все хотят пофоткаться, покататься — всех детей всегда я катаю бесплатно. Никто не ожидает увидеть мыльные пузыри из бампера, а это забавно. На следующий год хотим сделать дым сзади, но обязательно розовый!

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/23/71/c047-e480-4e12-a1db-fbef385d8490/4f909d46-c4ef-4024-bbad-f4eeda475326.jpg

А мишки в салоне — для мимимишности, кореша мои. Я всегда собираю кучу детей на «Автостраде», сама наряжаюсь куклой Барби и со всеми фоткаюсь. 

_ZYB8270.jpg

Я автомобиль весь пересобрала, я такая беспокойная мамка (смеется). У меня нет детей, но есть кабриолет, мотоцикл, ещё одна машина и розовый трехколёсный самокат! После «Автострады» мы с друзьями из Москвы планируем рвануть в Суздаль, душа просит суздальской медовухи и пряников.

Александр со своей любимой девушкой Светланой приехали на фестиваль из Москвы. Его Nissan X-Trail очень выделялся своим красивым рисунком: панды, японские домики, сакура.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/23/71/c047-e480-4e12-a1db-fbef385d8490/46bb9f0e-9739-4f3f-9fbb-f7060e737ee4.jpg

— Это не аэрография, а винилография — пленка, которую можно снять в любой момент. При желании такая пленка может красиво держаться 2-3 года. Это уже третий образ этой машины, но я всегда выбираю японские мотивы. Машина японская, поэтому украшаю ее тоже в японской стилистике.

Самый стандартный городской кроссовер у меня выглядит ярко и необычно. Было очень интересно сделать нестандартный автомобиль, я очень увлекаюсь стайлингом, тюнингом. Это единственный Nissan X-Trail в тюнинге, таких больше нет!

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/23/71/c047-e480-4e12-a1db-fbef385d8490/f31a18af-bb31-4f7e-ab1f-f4fb0bd1912d.jpg

У меня здесь перекрашенные колеса, установлен обвес, стоят расширители кузова, ресницы на фары делали на заказ, решетка тюнингованная. Руль другой, дополнительная оптика, подсветки салона и днища. Сколько вложил в машину — больной вопрос (смеется). Где-то после трехсот тысяч перестал считать, примерно думаю около семисот тысяч. Но я только в начале пути. На будущее очень много планов.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/23/71/c047-e480-4e12-a1db-fbef385d8490/10cc4b79-1203-49a6-b435-b5f460f6aae0.jpg

На Автостраде я уже второй раз. Очень душевный фестиваль, в центре города, все очень масштабно и классно. Крупнейший для ретро-автомобилей, которых редко где можно увидеть.

21-летний Даниил Пожидаев приехал на «Автостраду» из Воронежа. Lada Samara Fun 1991 года выпуска — то самое ретро, на которое приходят посмотреть зрители фестиваля. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/23/71/c047-e480-4e12-a1db-fbef385d8490/ebe24f32-0308-45f0-aea1-0fb6d9b0290f.jpg

— Уже не первый раз участвуем в фестивале, очень нравится атмосфера праздника. Много крутых людей, машин, непередаваемый вайб. Lada Samara Fun — легковой кабриолет, 73 лошадиные силы. По сути при покупке в 2021 году это был просто кузов с документами. Автомобиль был разобран до болта и полностью восстановлен. Мы ее собирали, красили, все делали с душой. Приблизили к максимально заводскому виду.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/23/71/c047-e480-4e12-a1db-fbef385d8490/0a816cfc-fab6-467a-8f18-5af189c26061.jpg

Руль и кожаный салон в одной цветовой гамме. Делали все своими руками. Большое спасибо моему отцу, который приехал сегодня со мной, поддерживает меня. Долетели до Тулы за пять часов.
В следующем году планируем приехать уже на двух автомобилях.
Хочется собрать все «Лады», сейчас уклон идет на девятое и восьмое семейство. Любовь к «Ладам» у меня с детства. Собирал модельки, перебирал их, усовершенствовал, а сейчас все это повторяю с настоящими машинами.

Туляк Владимир Чиженков (на фото справа) на фестивале представил гольф-кар Hummer 2013 года. На «Автостраду» он приехал с механиком Сергеем Стекуновым и своим сыном Максимом. 
 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/23/71/c047-e480-4e12-a1db-fbef385d8490/12c962e7-5a7a-488c-ae17-177c2f9a2cee.jpg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/23/71/c047-e480-4e12-a1db-fbef385d8490/a435c329-3826-4fcb-b5b3-3e95b1f0fc68.jpg

— Когда купили автомобиль четыре года назад, он был в нерабочем состоянии. Машина аккумуляторная, экологичная, ей бензин не нужен. Заменили аккумуляторы, сделали электрику. Гольф-кар был разработан для американского рынка, для закрытых поселков с гольф-клубами. Производство Китай, по лицензии General Motors. В зависимости от рельефа местности и стиля вождения аккумулятора хватает на сто километров, максимальная скорость — около 60 км/ч. А по паспорту вообще только 45 км/ч.

Любава Морозова с сыном Василием приехали из Москвы. Их автомобиль — Smart Fortwo 453, турбированный мотор, кабриолет.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/23/71/c047-e480-4e12-a1db-fbef385d8490/c3473815-7f39-482a-bb0c-3274b6b4b51b.jpg

— Крупный ЖК, маленькая парковка, и нужно хоть как-то засовывать машинку, не мешая другим и никого не перекрывая. А эту можно припарковать в любом месте. Автомобиль был куплен ради этого, а потом случилась любовь (смеется). Машине десять лет, у меня она уже три года.

Мой первый автомобиль тоже был Smart, но не кабриолет. А потом мне захотелось больше драйва, волосы назад (смеется). Ну, а если пошел дождь, крыша выдвигается. Автомобиль двухместный. По паспорту цвет называется охра, но по мне это лимон или лайм.

На фестивале были выставлены редкие экземпляры советского и зарубежного автопрома, которые вышли на старт этапа Кубка РАФ и Кубка «Наследие» в рамках ретроралли. Среди них: Willys Jeepster 1949 года выпуска, Alfa Romeo Giulia Sprint 1966 года, «Победа» 1953 года и другие. Экипажи проехали по улицам Тулы и дорогам Тульской области. 

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
вчера, в 19:26 +3
Другие статьи по темам
Событие
Автострадаавтомобилимашиныплощадь Ленина
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Дикая Мята – 2025», фестиваль ретроавтомобилей и День России: выходные в Туле
«Дикая Мята – 2025», фестиваль ретроавтомобилей и День России: выходные в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.