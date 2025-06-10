Погода в Туле 11 июня: тепло и сухо

Фото Алексея Пирязева.

В среду в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер западной четверти, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью — 5-10 градусов тепла, днём — от +18 до +23. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.