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Погода в Туле 11 июня: тепло и сухо
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 11 июня: тепло и сухо

Синоптики обещают умеренный ветер.

В среду в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер западной четверти, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью — 5-10 градусов тепла, днём — от +18 до +23. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.

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