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Память сердец

Память сердец

Премьера:
12.06.2025
 
Режиссер:
Ольга Осорио
  
Актеры:
Марио Касас, Мишель Женнер, Зои Бонафонте, Жеральдина Торрес Орехуэла, Серхио Креспо, Рамон Вила, Энцо Оливер, Мартина Перес, Мария Диас
  
Жанр:
Мелодрама
  
Продолжительноcть:
99 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Хуан Пабло, талантливый ювелир, отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но прошлое не дает ему покоя. Когда-то он был влюблен в Селию, однако судьба их разлучила. И все же спустя столько лет Хуан сделает все, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу. Сможет ли любовь преодолеть границы времени, или она обречена исчезнуть навсегда?

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