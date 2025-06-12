Память сердец

Премьера: 12.06.2025

Режиссер: Ольга Осорио

Актеры: Марио Касас, Мишель Женнер, Зои Бонафонте, Жеральдина Торрес Орехуэла, Серхио Креспо, Рамон Вила, Энцо Оливер, Мартина Перес, Мария Диас

Жанр: Мелодрама

Продолжительноcть: 99 минут

Возрастные ограничения: 18+

Хуан Пабло, талантливый ювелир, отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но прошлое не дает ему покоя. Когда-то он был влюблен в Селию, однако судьба их разлучила. И все же спустя столько лет Хуан сделает все, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу. Сможет ли любовь преодолеть границы времени, или она обречена исчезнуть навсегда?