Память сердец
Премьера:
12.06.2025
Режиссер:
Ольга Осорио
Актеры:
Марио Касас, Мишель Женнер, Зои Бонафонте, Жеральдина Торрес Орехуэла, Серхио Креспо, Рамон Вила, Энцо Оливер, Мартина Перес, Мария Диас
Жанр:
Мелодрама
Продолжительноcть:
99 минут
Возрастные ограничения:
18+
Хуан Пабло, талантливый ювелир, отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но прошлое не дает ему покоя. Когда-то он был влюблен в Селию, однако судьба их разлучила. И все же спустя столько лет Хуан сделает все, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу. Сможет ли любовь преодолеть границы времени, или она обречена исчезнуть навсегда?
Сегодня
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июня, суббота
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июня, воскресенье
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июня, понедельник
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июня, вторник
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 июня, среда
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
14 июня, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
15 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
16 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
17 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
18 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
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