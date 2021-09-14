Страна: Бельгия, Франция, Германия, 2020

Премьера: в РФ 16.09.2021

Режиссер: Тоби Генкель, Ксавье Джакометти

Актеры: Диана Амфт, Патрик Бах, Оскар Дуиб, Кэтлин Рениш, Ханс Зигль, Том Труфье

Жанр: мультфильм, приключения, семейный, вестерн, детский

Продолжительноcть: 79 мин

Сбор в мире: $3 734 725,00

Литл Гром — неуловимый мустанг. Никто и никогда не смог даже приблизиться к нему. Поймать его, мечта Якари и его подруги — Радуги. Наделенный даром разговаривать с животными, которые попадаются по пути, Якари отправляется в путешествие, полное юмора и приключений.