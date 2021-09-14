Литл Гром
Страна:
Бельгия, Франция, Германия, 2020
Премьера:
в РФ 16.09.2021
Режиссер:
Тоби Генкель, Ксавье Джакометти
Актеры:
Диана Амфт, Патрик Бах, Оскар Дуиб, Кэтлин Рениш, Ханс Зигль, Том Труфье
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, вестерн, детский
Продолжительноcть:
79 мин
Сбор в мире:
$3 734 725,00
Литл Гром — неуловимый мустанг. Никто и никогда не смог даже приблизиться к нему. Поймать его, мечта Якари и его подруги — Радуги. Наделенный даром разговаривать с животными, которые попадаются по пути, Якари отправляется в путешествие, полное юмора и приключений.
Сегодня
|10:20
|Синема Стар
Завтра
|13:40
|Синема Стар
18 сентября, суббота
|10:20
|Синема Стар
19 сентября, воскресенье
|10:20
|Синема Стар
20 сентября, понедельник
|10:20
|Синема Стар
21 сентября, вторник
|10:20
|Синема Стар
22 сентября, среда
|10:20
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Стар
|
10:20
Завтра
|Синема Стар
|
13:40
18 сентября, суббота
|Синема Стар
|
10:20
19 сентября, воскресенье
|Синема Стар
|
10:20
20 сентября, понедельник
|Синема Стар
|
10:20
21 сентября, вторник
|Синема Стар
|
10:20
22 сентября, среда
|Синема Стар
|
10:20
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 700-1600 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2700 ₽
26 сентября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽