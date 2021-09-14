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Литл Гром

Литл Гром

Страна:
Бельгия, Франция, Германия, 2020
 
Премьера:
в РФ 16.09.2021
 
Режиссер:
Тоби Генкель, Ксавье Джакометти
  
Актеры:
Диана Амфт, Патрик Бах, Оскар Дуиб, Кэтлин Рениш, Ханс Зигль, Том Труфье
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, вестерн, детский
  
Продолжительноcть:
79 мин
  
Сбор в мире:
$3 734 725,00
 

Литл Гром — неуловимый мустанг. Никто и никогда не смог даже приблизиться к нему. Поймать его, мечта Якари и его подруги — Радуги. Наделенный даром разговаривать с животными, которые попадаются по пути, Якари отправляется в путешествие, полное юмора и приключений.

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Сегодня
10:20 Синема Стар
Завтра
13:40 Синема Стар
18 сентября, суббота
10:20 Синема Стар
19 сентября, воскресенье
10:20 Синема Стар
20 сентября, понедельник
10:20 Синема Стар
21 сентября, вторник
10:20 Синема Стар
22 сентября, среда
10:20 Синема Стар
Расписание на все дни
0
Касса
Александр Серов
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20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-1600 ₽
Бригадный подряд
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23 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Wildways
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25 сентября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Слава
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23 октября, суббота 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 2000-2700 ₽
OTTO DIX
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26 сентября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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