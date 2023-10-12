Лео
Премьера:
19.10.2023
Режиссер:
Локеш Канагарадж
Актеры:
Джозеф Виджай, Санджай Датт, Анураг Кашьяп, Триша Кришнан, Арджун Сарджа, Прия Ананд, Гаутам Васудев Менон, Бабу Энтони, Дензил Смит, Мансур Али Кхан, Мэтью Томас
Жанр:
Боевик, Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
163 минуты
История конфликта между сотрудниками правоохранительных органов и линчевателями Южной Индии, которые ведут войну против наркокартеля, возглавляемого могущественным криминальным авторитетом Ролексом.
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 октября, суббота
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 октября, воскресенье
|
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 октября, вторник
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:50
21 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
22 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:50
24 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
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