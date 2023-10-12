Премьера: 19.10.2023

Режиссер: Локеш Канагарадж

Актеры: Джозеф Виджай, Санджай Датт, Анураг Кашьяп, Триша Кришнан, Арджун Сарджа, Прия Ананд, Гаутам Васудев Менон, Бабу Энтони, Дензил Смит, Мансур Али Кхан, Мэтью Томас

Жанр: Боевик, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 163 минуты

История конфликта между сотрудниками правоохранительных органов и линчевателями Южной Индии, которые ведут войну против наркокартеля, возглавляемого могущественным криминальным авторитетом Ролексом.