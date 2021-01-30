Кто-нибудь видел мою девчонку?
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 04.02.2021
Режиссер:
Ангелина Никонова
Актеры:
Анна Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юра Борисов, Алексей Золотовицкий, Мария Шалаева, Юрий Чурсин, Иван Добронравов, Дарья Урсуляк, Федор Лавров
Жанр:
мелодрама, драма
Продолжительноcть:
99 мин
Лента повествует о Сергее Добротворском и его жене Карине, которых считали самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых.
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7 февраля, воскресенье
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Сегодня
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|
21:10
|Киносити
|
12:40
21:55
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:10
|Киносити
|
12:40
21:55
6 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
21:10
|Киносити
|
12:40
21:55
7 февраля, воскресенье
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21:10
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12:40
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12 марта, пятница 19:00
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5 февраля, пятница 21:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽