Кто-нибудь видел мою девчонку?

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 04.02.2021

Режиссер: Ангелина Никонова

Актеры: Анна Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юра Борисов, Алексей Золотовицкий, Мария Шалаева, Юрий Чурсин, Иван Добронравов, Дарья Урсуляк, Федор Лавров

Жанр: мелодрама, драма

Продолжительноcть: 99 мин

Лента повествует о Сергее Добротворском и его жене Карине, которых считали самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых.