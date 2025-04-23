Творческая встреча с Антоном Лаврентьевым
26 апреля в большом зале кластера «Октава» пройдет творческая встреча с Антоном Лаврентьевым.
Антон Лаврентьев — шоумен, телеведущий, музыкант, поэт и актёр, получивший широкую известность благодаря проекту «Орёл и решка. Шопинг» и участию в шоу «Голос». Автор собственных стихов и участник таких фильмов, как «Беглецы», «Сальса», «Филатов», «Я хочу! Я буду!» и «Инсомния», в настоящее время ведущий на Первом канале популярного шоу «Подкаст.Лаб».
Вход свободный, по предварительной регистрации на фестиваль.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
26 апреля 2025, суббота
17:30
24 - 30 апреля
26 мая - 3 мая 2024
24 - 30 апреля
1 - 4 мая
27 апреля, воскресенье 00:00
24 - 30 апреля