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Творческая встреча с Антоном Лаврентьевым

Творческая встреча с Антоном Лаврентьевым

26 апреля в большом зале кластера «Октава» пройдет творческая встреча с Антоном Лаврентьевым. 

Антон Лаврентьев — шоумен, телеведущий, музыкант, поэт и актёр, получивший широкую известность благодаря проекту «Орёл и решка. Шопинг» и участию в шоу «Голос». Автор собственных стихов и участник таких фильмов, как «Беглецы», «Сальса», «Филатов», «Я хочу! Я буду!» и «Инсомния», в настоящее время ведущий на Первом канале популярного шоу «Подкаст.Лаб».

Вход свободный, по предварительной регистрации на фестиваль.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
26 апреля 2025, суббота
17:30
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