Четвертьфинал Оружейной лиги КВН
25 апреля в актовом зале Тульского государственного университета состоится третий четвертьфинал Оружейной лиги КВН. Команды сыграют такие конкурсы: приветствие, разминка, сложная ситуация.
Участники:
- «Вот так», Тульский государственный университет, г. Тула;
- «Неизвестные», Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова, г. Москва;
- «Вне зоны доступа», Тульский государственный университет, г. Тула;
- «Все путем», Техникум железнодорожного транспорта имени Бориса Феоктистовича Сафонова, г. Тула;
- «На разработке», Тульский государственный педагогический университет имени Льва Николаевича Толстого, г. Тула;
- «3,4 полет нормальный», Тульский государственный педагогический университет имени Льва Николаевича Толстого, г. Тула;
- «Имени Серкана Болата», Тульский государственный педагогический университет имени Льва Николаевича Толстого, г. Тула;
- «Леди в педе», Тульский государственный педагогический университет имени Льва Николаевича Толстого, г. Тула;
- «Планета ЕО», г. Тула.
Ведущая игры: Екатерина Иванова — команда КВН «Сборная бывших», Высшая лига КВН.
Вход бесплатный. Регистрация по ссылке. Возрастное ограничение — 6+.
Где и когда?
Тула , проспект Ленина, 92
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