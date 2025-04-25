25 апреля в актовом зале Тульского государственного университета состоится третий четвертьфинал Оружейной лиги КВН. Команды сыграют такие конкурсы: приветствие, разминка, сложная ситуация.

Участники:

«Вот так», Тульский государственный университет, г. Тула;

«Неизвестные», Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова, г. Москва;

«Вне зоны доступа», Тульский государственный университет, г. Тула;

«Все путем», Техникум железнодорожного транспорта имени Бориса Феоктистовича Сафонова, г. Тула;

«На разработке», Тульский государственный педагогический университет имени Льва Николаевича Толстого, г. Тула;

«3,4 полет нормальный», Тульский государственный педагогический университет имени Льва Николаевича Толстого, г. Тула;

«Имени Серкана Болата», Тульский государственный педагогический университет имени Льва Николаевича Толстого, г. Тула;

«Леди в педе», Тульский государственный педагогический университет имени Льва Николаевича Толстого, г. Тула;

«Планета ЕО», г. Тула.

Ведущая игры: Екатерина Иванова — команда КВН «Сборная бывших», Высшая лига КВН.

Вход бесплатный. Регистрация по ссылке. Возрастное ограничение — 6+.