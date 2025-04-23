Джинсы, стереокино и перестроечная ипотека: как Тула жила в 1985-м

В апреле 1985 года на апрельском пленуме ЦК КПСС был провозглашен курс на перестройку. Большая страна вступила на путь перемен.

Еще в марте новым генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Горбачев, а в декабре первым секретарем московского горкома партии стал Борис Ельцин.

А как жили в тот год простые туляки? Что происходило в их жизни помимо антиалкогольной кампании (о ней поговорим отдельно позже)?

Отставка Юнака

В августе 1985 года генсек Михаил Горбачев принял очередное заявление об отставке первого секретаря тульского обкома партии Ивана Юнака. Новым хозяином области стал инспектор ЦК КПСС и бывший второй секретарь Томского обкома Юрий Литвинцев.



Шествие 9 Мая, еще с Иваном Юнаком во главе колонны.

Юнак уезжал, оставляя только один долг перед туляками – незавершенный театр кукол на улице Советской. Это строительство началось по инициативе самого же Юнака вместо запланированной здесь детской библиотеки и при нем наверняка было бы закончено. По плану театр должны были сдать в 1995 году, однако ни один из преемников на посту руководителя области с этой задачей так и не справился. Долгострой в конце концов просто снесли.

Другим важным направлением при Юнаке было военно-патриотическое воспитание. В его последний год в Туле прошло немало значимых идеологических событий.



Военно-патриотический центр в парке многим мальчишкам помог осуществить мечту стать летчиком.

В апреле в Центральном парке на месте бывшего летнего кинотеатра «Дружба» открылся Центр военно-патриотического воспитания молодежи, оборудованный стрелковым и парашютным классами, классом радиоэлектроники. Здесь был тренажер летчика и один из первых в Туле спортивных тренажеров. Это наследие Юнака город тоже не сохранил. В девяностые центр закрылся, и помещение долго пустовало. Сейчас здесь находится Тульский экзотариум.

В Тульском театре драмы состоялась премьера спектакля «Почем фунт лиха», посвященного 40-летию Победы. Тулякам было предоставлено право первой постановки пьесы в стране, а на премьере присутствовал сам автор – лауреат Государственной премии Григорий Бакланов.

В мае на Центральном стадионе им. 50-летия Ленинского комсомола, нынешнем «Арсенале», состоялось торжественное открытие ХI Всесоюзного слета победителей похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы КПСС и советского народа. На центральном ядре стадиона вспыхнул огонь, зажженный от факелов на Марсовом поле в Ленинграде, у могилы Неизвестного солдата в Москве и на оружейном заводе в Туле. Это было последнее большое партийно-идеологическое мероприятие уходящей эпохи в Туле.



Торжественное открытие слета победителей похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы.

9 Мая 1985 г., в день празднования 40-летия Победы, на площади у кинотеатра «Сокол» в Щекино состоялось открытие нового мемориала – танка ИС-2, установленного на пьедестале в центре города. Это был памятник воинам 32-й танковой бригады, которая в декабре 1941 года освобождала Щекино от немецко-фашистских захватчиков.

Трагедии и происшествия года

Международная повестка, которая, конечно же, активно обсуждалась в Туле, оставила о себе много печальных историй.

29 мая 1985 г. в Брюсселе, на стадионе «Эйзель», перед финалом Кубка европейских чемпионов по футболу между «Ливерпулем» и «Ювентусом» английские фанаты спровоцировали драку с итальянскими болельщиками. Под напором толпы рухнула ограждавшая сектора бетонная стена. Под ее обломками и от ранений в ходе драки погибло 39 человек, из них 32 итальянца, свыше 400 человек было ранено. Английские клубы после этого были исключены из международных турниров на три года, а «Ливерпуль» – на пять лет. Стадион был перестроен и сменил название.



Саманта Смит с советскими детьми в пионерлагере «Артек».

В 1985 году погибла вместе с отцом в авиакатастрофе Саманта Смит – американская школьница, написавшая письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС Ю. В. Андропову и приезжавшая в СССР по его приглашению. Саманта Смит стала одним из символов потепления отношений между СССР и США. Советский политический обозреватель Генрих Боровик обвинил в ее гибели ЦРУ. В Москве и американском городе Огаста Саманте Смит были поставлены памятники. Правда, московский памятник в 2003 году был похищен, предположительно, для сдачи как цветмет.

В 1985 году Майкл Джексон, песни которого уже вовсю царили на тульских дискотеках, за 47,5 млн долларов купил все права на песни «Битлз».

Главной криминальной историей в СССР стало происшествие в Эрмитаже. 18 июня 1985 г. в присутствии экскурсионной группы некий молодой мужчина выплеснул на «Данаю» Рембрандта серную кислоту из литровой банки, после чего с криком «Свободу Литве!» дважды пырнул картину ножом. Преступником оказался душевнобольной литовец Бронюс Майгис, который объяснил свои действия «политическими соображениями». Тридцать процентов автор­ского письма картины было утрачено навсегда. После реставрации «Даная» вернулась в октябре 1997 года уже под бронированным стеклом.

Самое драматичное происшествие в Туле случилось в январе – взорвался котел Зареченской котельной, погибло двое операторов. На улице – двадцатиградусный мороз, без тепла остался целый жилой квартал. Проведенная экспертиза вынесла вердикт, что надо перемонтировать всю котельную, на это уйдет в лучшем случае несколько недель. Будущий мэр Тулы Николай Тягливый в то время был главным инженером областного управления «Тулатеплоэнерго».

Он предложил использовать для разогрева двигателей в зимних условиях теплогенераторы «Аэрофлота». Это был единственный быстрый выход из создавшейся ситуации. Авиационные теплогенераторы позволили провести подпитку тепла по упрощенной схеме, без подачи горячей воды. Уже через 21 час после аварии в дома пошло тепло. Успешная работа по устранению последствий аварии круто изменила жизнь Николая Тягливого. Сразу после этого он был назначен директором объединенных теплосетей Тулы.

И сделал для себя вывод на всю жизнь: любую беду лучше предотвратить, чем потом героически спасать положение.

За годы его руководства Тулой, в самые тяжелые времена безденежья и всеобщей расхлябанности, в городе на котельных не было ни одной крупной аварии.



Каждой молодой семье – по квартире

Ипотека по-советски – это МЖК. С 1 июня 1985 г. тульский горком комсомола и управление строительства Тулгорстрой начали набор молодежи для участия в сооружении объектов тульского молодежного жилого комплекса. Это был способ создания нормальных жилищных и социально-культурно-бытовых условий для молодых семей в СССР.



Вечный тульский недострой — новый театр кукол на Советской.

На стройку приглашались юноши и девушки в возрасте до 30 лет независимо от специальности, образования и семейного положения, проживающие в Туле, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Набор производился по комсомольским путевкам горкома ВЛКСМ. Заказчиком объектов МЖК выступало управление капитального строительства горисполкома. Зачисленным в состав бригады гарантировалось в течение полутора лет получение жилья в МЖК.

Популярность идеи самим построить себе жилье была невероятной. На одно место в отряде претендовало десять человек. Всё – от производства панелей до монтажных работ – ложилось на плечи будущих жильцов.

В связи с этим формировались отряды не только на стройке как таковой, но и на производстве. Предельный возраст для того, чтобы стать членом МЖК, в итоге несколько поднялся – до 33 лет. Квартиры давали только одно- и двухкомнатные.

Первый 142-квартирный дом в Криволучье, в районе быткомбината, начали строить уже летом 1985 года и завершили его достаточно быстро.

В строительных работах участвовали четыре отряда численностью 134 человека.

5 марта 1985 г. на южной окраине Тулы, у поселка Менделеевского, производственное объединение «Туламашгаз» открыло первую в области экспериментальную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС).

Автомобильные газозаправочные станции активно стали развиваться в СССР с 1984 года – с момента, когда вышло соответствующее постановление правительства. Во многих городах СССР такие станции уже давно работали. Однако в Туле открыли уникальную экспериментальную станцию отечественной оригинальной конструкции – маленький завод, производящий газ до 250 атмосфер, которым заправляют машины. Отличала станцию и ее мобильность – 20-тонный кран мог легко поднять и перенести на новое место каждый блокбокс. Это свойство станции оказалось очень ценно для строек, ведущихся в удаленных точках страны.

Пробежать заочно 4600 километров

Заочный пробег Тула – Банска-Бистрица в 4600 километров стартовал еще в 1983 году. Банска-Бистрица – побратим Тулы, столица Среднесловацкой области. Участники пробега, т. е. все желающие, получали карточки пробега, куда ежедневно заносили сведения о том, сколько они за день пробежали, проплыли, проехали на велосипеде. Завершился пробег, как и было намечено, к 9 Мая 1985 года.

Продолжалось повальное увлечение аэробикой – выполнением гимнастических упражнений под ритмическую музыку. Одни из первых секций аэробики были организованы в политехническом институте.



В 1985 году в Тулу на товарищеские матчи приезжали многие команды высшей лиги. На фото — капитаны Арсенала» Павел Шишкин и московского «Динамо» Валерий Газзаев.

В 1985 году «Арсенал» одержал самую крупную победу туляков в кубковых матчах над командой рангом выше, чем вторая лига. Со счетом 5:0 «Арсенал» разгромил крепкого середняка первой лиги чемпионата СССР «Котайк» из Абовяна. В турнире второй лиги «Арсенал» в тот год занял четвертое место. Победило же брянское «Динамо», которому в связи с юбилеем города была поставлена задача занять первое место.

Знакомство с самой обаятельной и привлекательной

С 27 июля по 3 августа в Москве проходил XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов, попасть на который, не в пример Олимпиаде 1980 года, было значительно легче, и многие воспользовались такой возможностью. Туляки были в эти дни в Москве и в составе различных делегаций, и просто как туристы.



В кинотеатре «Октябрь» открылся первый и единственный в Туле стереозал.

Для молодежи в тот год произошло и еще одно невероятное событие: все магазины Тулы, да и всего Союза, летом буквально заполонили качественные джинсы разных размеров, которые висели в торговых залах длинными стройными рядами.

Стоили они все равно недешево – минимум семьдесят рублей, однако существенно дешевле, чем на барахолке. Оказывается, задачу снабжения дефицитом, если захотеть, можно было решить. Примерно так же четырьмя годами раньше все торговые сети Тулы оказалась завалены брендовыми сигаретами финского производства стоимостью один рубль за бумажную пачку. Зато буквально через пару лет, в разгар перестройки, любые сигареты исчезли из продажи. Несчастные курильщики собирали в банку бычки и делали потом из них самокрутки.

В последние дни уходящего года в северо-восточном микрорайоне Тулы открылся новый родильный дом.

С импортной аппаратурой, современной диагностикой, двумя оперблоками, тремя родильными залами.



В последние дни 1985 года в Туле сдали новый современный роддом.

Одна из трех предродовых палат была предназначена для женщин, страдающих сердечной недостаточностью. С этого времени всех рожениц Тулы делили по месту прописки, так что нагрузка на Центральный роддом сразу же снизилась.

С 8 по 13 февраля в филармонии проходили концерты «Интеграла». Правда, классический состав лучшей концертной группы СССР к тому времени распался. Зато в ней уже был Женя Белоусов, которого Бари Алибасов присмотрел в Курске, и пел ставший известный в другом исполнении «Привет». В том же году, кстати, приезжал со своей новой группой «Индекс-398» бывший лысый клавишник «Интеграла» Игорь Сандлер.

С 15 по 19 марта, по два выступления в день при аншлагах, давал концерты ВИА «Веселые ребята».

В мае приезжал на три дня, давая по два концерта в день, – в 18 и 21 час, набиравший популярность Михаил Муромов со своими «Яблоками на снегу».

С 1 по 3 декабря в ДК оружейников в сопровождении Азербайджанского оркестра выступал Муслим Магомаев. У него, кстати, был один концерт в день. К своим выступлениям Магомаев относился более ответственно.

В январе Тулоблкинопрокат выпустил на экраны Тулы и области новый цветной фильм в двух сериях «Лев Толстой» режиссера Сергея Герасимова. У многих туляков к этому фильму было особенное отношение – студентов и работников предприятий по просьбе киношников возили в окрестности Ясной Поляны изображать траурную процессию 1910 года. Приходить можно было в современной одежде – на дальнем плане все равно не разобрать, но обязательно темных расцветок.



Съемки фильма «Лев Толстой» в окрестностях Ясной Поляны.

Также в этом году вышли на тульские экраны такие фильмы, как «Агония» Элема Климова о Григории Распутине, мелодрама «Зимняя вишня», комедия «Самая обаятельная и привлекательная».



Героиня фильма «Зимняя вишня» на долгие годы задала тренд женским прическам.

В канун нового года в кинотеатре «Октябрь» состоялось открытие стереозала. Фильмы были сняты примерно по той технологии, с очками, которая уже в наше время стала называться 3D. Стереофильмов было не так много, но практически каждый туляк с этой диковинкой хоть раз, да ознакомился.