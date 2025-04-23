26 апреля в кластере «Октава» выступит Mirèle.

Талантливая исполнительница осознанного инди-попа, чей альбом «Мрак привет» 2024 года получил восторженные отзывы критиков и собрал миллионы прослушиваний. Её атмосферные живые выступления передают уникальную визуальную эстетику и погружают в мир рейва.

Вход свободный, по предварительной регистрации.