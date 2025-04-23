Mirèle
26 апреля в кластере «Октава» выступит Mirèle.
Талантливая исполнительница осознанного инди-попа, чей альбом «Мрак привет» 2024 года получил восторженные отзывы критиков и собрал миллионы прослушиваний. Её атмосферные живые выступления передают уникальную визуальную эстетику и погружают в мир рейва.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
26 апреля 2025, суббота
20:00
24 - 30 апреля
26 мая - 3 мая 2024
24 - 30 апреля
1 - 4 мая
27 апреля, воскресенье 00:00
24 - 30 апреля