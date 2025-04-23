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Как проверить свой земельный участок на предмет нарушений

Как проверить свой земельный участок на предмет нарушений

А не нарушаю ли я законы на своем участве земли? За что может прилететь штраф? Ответить на эти вопросы владельцы земли могут самостоятельно. Как - рассказали в Управлении Росреестра по Тульской области.

На официальном сайте Росреестра доступен сервис для самостоятельной оценки соблюдения обязательных требований, предназначенных для правообладателей земельных участков и землепользователей, который находится в разделе «Деятельность» — «Государственный надзор» — «Государственный земельный надзор» — «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований»

Сервис поможет выявить возможные нарушения в использовании земли и даст рекомендации по их устранению.

Для начала работы потребуется лишь адрес земельного участка или его кадастровый номер.

Любое заинтересованное лицо может быстро получить информацию о состоянии законности использования земельного участка. Для этого пользователю необходимо ответить на ряд вопросов о своем земельном участке. Сервис может предоставлять подсказки на основе данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), что упрощает процесс оценки.

После завершения опроса сервис выдаст информацию о наличии или отсутствии признаков нарушений. В случае выявления возможных нарушений предлагаются конкретные рекомендации по их устранению.

Важно отметить, что информация о результатах самостоятельной оценки не передается в Росреестр и не используется в рамках государственного земельного контроля (надзора).

Иллюстрация ru.freepik.com

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