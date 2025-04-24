Туляки — в фаворитах: как прошел второй четвертьфинал Оружейной лиги КВН

Четвертьфиналы Оружейной лиги КВН в самом разгаре. Команда Myslo побывала на втором четвертьфинале, в котором выступили сразу две тульские команды.

Всего за место в полуфинале сражались шесть коллективов, пройти смогли всего трое. Но обо всем по порядку.

Этот сезон славится экспертным жюри, в котором находятся исключительно выходцы из телевизионных лиг КВН. В этот раз судьбу команд решали:

чемпион Высшей лиги КВН в команде «Флэш-Рояль», победитель Суперлиги на канале СТС, обладатель малого КиВиНа в золотом и светлом, стендап-комик Игорь Пименов;

сценарист кино и телевидения, бронзовый призер Высшей лиги, обладатель малого КиВиНа в золотом, первый чемпион Оружейной лиги КВН Владимир Пейсахов;

участник Премьер-лиги КВН в составе команды DT, участник проекта «Лига городов» на ТНТ Расул Абдулгапуров;

финалист Первой лиги 2022 года в составе команды «Сборная ВГАУ», вице-чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Близкие» Павел Кудрявкин;

КВН Павел Кудрявкин; участник команды КВН «Сборная Российского Университета Дружбы народов (РУДН)», актёр Эндрю Нджогу.

Команды состязались в трех конкурсах. Первым стало традиционное «приветствие».

Первой показала себя команда «Не москвичи» из Пушкино. Ребята старались. Шутили на тему взаимоотношений в нестандартной паре самой крупной девушки в команде и ее стройного парня.

Пофантазировали на тему свадьбы филологов и подруги, которая поддержит в любой ситуации. Получилось средне. Да и зал еще не раскачался.

Второй стала самая привлекательная (не по статье) команда «Стратеги». Двое ребят из команды устроились в отдел ФСБ по надзору за юмором, они проверяли коллег странными шутками.

Показали «Стратеги» и миниатюры: «Доставка в космосе» и «Тик-Ток в царской Руси». Выступление тоже не взорвало зал аплодисментами. Ощущение, что раньше ребята выступали сильнее. Но красавцы, определенно красавцы!

Третьи участники второго четвертьфинала — тульская команда «Гэги». Ребята не участвовали в фестивале, но их лица зрителям знакомы. Можно сказать, что это сборная ярких кавээнщиков из разных сезонов и команд. «Не просто возвращение, а реинкарнация», — так шутили зрители в зале.

Ребята смогли, наконец, оживить зал. Было ярко и смешно. Отличные шутки со «звуковиком», песни и даже миниатюра про Myslo.

Звезда всех номеров — Антон Геннадьевич, специалист по работе с молодежью, большой человек в депутатском костюме. Харизматичный участник команды очаровал зрителей и вывозил номера не только на тексте, но и на актерской игре. Было круто!

«Причина опоздания» — четвертая команда. Девчонки шутили на современные темы про демо-версию инфаркта — паничку, хомяко-кафе и др. Свежо!

Вторая тульская команда — динозавры лиги — «На диване». Тут уже шутки повзрослее: размышления о том, как сильно сейчас заботятся о детях и как это было раньше, фантазии на тему развода в будущем. Были классные тексты и хорошая игра. Очень сильно!

Завершило первый конкурс выступление команды «Имени Жеки Ватрухина». Они показали миниатюры:

«Во время исторической реконструкции парень захватил целую деревню»,

«В детстве у многих была ситуация от родителей: „Бери в магазине всё что хочешь“»,

«На центральных улицах города всегда можно встретить такого художника».

Затем ребят ждала блиц-разминка. Всё внимание на себя переключил Антон Геннадьевич из «Гэги». Честно это было или нет, но кроме него почти никто не запомнился.

Третий конкурс был как две капли воды похож на традиционный кавээновский СТЭМ, но назывался «Сложная ситуация».

«Стратеги» разыграли историю «Колобок в 90-х».

«Гэги» показали номер на поистине сложную ситуацию: запуталась леска на удочке. В главной роли — все тот же Антон.

«На диване» разыграли ситуацию, когда в семье отец и сын — геймеры, а компьютер один.

«Причина опоздания» представили себя группой по ice-floating.

«Имени Жеки Ватрухина» представили, как участник «Битвы экстрасенсов» достает духов по пустякам.

«Не москвичи» отправили участника команды на вокзал, где он годами ожидал девушку.

По итогам игры в полуфинал прошли три команды, две из которых — тульские.

«На диване» — 14,8 балла,

«Гэги» — 14,6 балла,

«Имени Жеки Ватрухина» — 14,2 балла,

«Причина опоздания» — 13,2 балла,

«Стратеги» — 12,8 балла,

«Не москвичи» — 11,4 балла.

Следующая игра — третий четвертьфинал Оружейной лиги КВН — пройдет 25 апреля в 18.30 в актовом зале Тульского государственного университета. Вход бесплатный. Билеты по ссылке.