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Туляки — в фаворитах: как прошел второй четвертьфинал Оружейной лиги КВН

Туляки — в фаворитах: как прошел второй четвертьфинал Оружейной лиги КВН

Большой фоторепортаж — в материале Myslo.

Четвертьфиналы Оружейной лиги КВН в самом разгаре. Команда Myslo побывала на втором четвертьфинале, в котором выступили сразу две тульские команды.

Всего за место в полуфинале сражались шесть коллективов, пройти смогли всего трое. Но обо всем по порядку.

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Этот сезон славится экспертным жюри, в котором находятся исключительно выходцы из телевизионных лиг КВН. В этот раз судьбу команд решали: 

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  • чемпион Высшей лиги КВН в команде «Флэш-Рояль», победитель Суперлиги на канале СТС, обладатель малого КиВиНа в золотом и светлом, стендап-комик Игорь Пименов;
  • сценарист кино и телевидения, бронзовый призер Высшей лиги, обладатель малого КиВиНа в золотом, первый чемпион Оружейной лиги КВН Владимир Пейсахов;
  • участник Премьер-лиги КВН в составе команды DT, участник проекта «Лига городов» на ТНТ Расул Абдулгапуров;
  • финалист Первой лиги 2022 года в составе команды «Сборная ВГАУ», вице-чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Близкие» Павел Кудрявкин;
  • участник команды КВН «Сборная Российского Университета Дружбы народов (РУДН)», актёр Эндрю Нджогу.

Команды состязались в трех конкурсах. Первым стало традиционное «приветствие».

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Первой показала себя команда «Не москвичи» из Пушкино. Ребята старались. Шутили на тему взаимоотношений в нестандартной паре самой крупной девушки в команде и ее стройного парня. 

Пофантазировали на тему свадьбы филологов и подруги, которая поддержит в любой ситуации. Получилось средне. Да и зал еще не раскачался.

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Второй стала самая привлекательная (не по статье) команда «Стратеги». Двое ребят из команды устроились в отдел ФСБ по надзору за юмором, они проверяли коллег странными шутками.

Показали «Стратеги» и миниатюры: «Доставка в космосе» и «Тик-Ток в царской Руси». Выступление тоже не взорвало зал аплодисментами. Ощущение, что раньше ребята выступали сильнее. Но красавцы, определенно красавцы!

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Третьи участники второго четвертьфинала — тульская команда «Гэги». Ребята не участвовали в фестивале, но их лица зрителям знакомы. Можно сказать, что это сборная ярких кавээнщиков из разных сезонов и команд. «Не просто возвращение, а реинкарнация», — так шутили зрители в зале.

Ребята смогли, наконец, оживить зал. Было ярко и смешно. Отличные шутки со «звуковиком», песни и даже миниатюра про Myslo.

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Звезда всех номеров — Антон Геннадьевич, специалист по работе с молодежью, большой человек в депутатском костюме. Харизматичный участник команды очаровал зрителей и вывозил номера не только на тексте, но и на актерской игре. Было круто!

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«Причина опоздания» — четвертая команда. Девчонки шутили на современные темы про демо-версию инфаркта — паничку, хомяко-кафе и др. Свежо!

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Вторая тульская команда — динозавры лиги — «На диване». Тут уже шутки повзрослее: размышления о том, как сильно сейчас заботятся о детях и как это было раньше, фантазии на тему развода в будущем. Были классные тексты и хорошая игра. Очень сильно!

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Завершило первый конкурс выступление команды «Имени Жеки Ватрухина». Они показали миниатюры: 

  • «Во время исторической реконструкции парень захватил целую деревню»,
  • «В детстве у многих была ситуация от родителей: „Бери в магазине всё что хочешь“»,
  • «На центральных улицах города всегда можно встретить такого художника».

Затем ребят ждала блиц-разминка. Всё внимание на себя переключил Антон Геннадьевич из «Гэги». Честно это было или нет, но кроме него почти никто не запомнился.

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Третий конкурс был как две капли воды похож на традиционный кавээновский СТЭМ, но назывался «Сложная ситуация». 

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«Стратеги» разыграли историю «Колобок в 90-х».

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«Гэги» показали номер на поистине сложную ситуацию: запуталась леска на удочке. В главной роли — все тот же Антон.

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«На диване» разыграли ситуацию, когда в семье отец и сын — геймеры, а компьютер один.

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«Причина опоздания» представили себя группой по ice-floating.

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«Имени Жеки Ватрухина» представили, как участник «Битвы экстрасенсов» достает духов по пустякам. 

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«Не москвичи» отправили участника команды на вокзал, где он годами ожидал девушку. 

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По итогам игры в полуфинал прошли три команды, две из которых — тульские.

  • «На диване» — 14,8 балла,
  • «Гэги» — 14,6 балла,
  • «Имени Жеки Ватрухина» — 14,2 балла,
  • «Причина опоздания» — 13,2 балла,
  • «Стратеги» — 12,8 балла,
  • «Не москвичи» — 11,4 балла.

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Следующая игра — третий четвертьфинал Оружейной лиги КВН — пройдет 25 апреля в 18.30 в актовом зале Тульского государственного университета. Вход бесплатный. Билеты по ссылке.

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