Что делать, если на счету маткапитала осталось всего 10 тысяч рублей?

Если сумма неиспользованного материнского капитала составляет ровно 10 тысяч рублей или меньше, вы имеете право получить её наличными деньгами, рассказали в отделение Социального фонда по Тульской области.

Оформить такую единовременную выплату можно двумя способами:

Через портал государственных услуг («Госуслуги») – заполнение электронного заявления займёт всего несколько минут. Лично обратившись в любое отделение СФР в Тульской области.

Рассмотрение заявления занимает максимум десять рабочих дней, после чего денежные средства поступают на ваш банковский счёт в течение пяти рабочих дней.

Выплата осуществляется в полном объёме фактически имеющегося остатка, но не превышает порог в 10 тысяч рублей.