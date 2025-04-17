Хазанов, Асисяй и Петросян: над чем смеялись в «союзе советских»

За все время существования киножурнала «Ералаш» заставка менялась шесть раз, и каждый раз ее рисовал художник Юрий Смирнов.

Критическая сатира, юмор и здоровый смех над пережитками прошлого — по этим качествам всегда можно было безошибочно определить настоящего советского гражданина.

Юмор в коротких штанишках

Для доброго юмора в нашей просторной квартире панельной девятиэтажки времен СССР всегда находилось место. Взрослые охотно несли шутки и приколы с завода и делились всякими смешными случаями. Очень любила это моя бабушка Антонина Леонтьевна. Она была заведующей химической лабораторией на «Чермете» и иногда подшучивала над коллегами по телефону.

— Здравствуйте! Вы помните, что у нас с вами соцсоревнование?

— Добрый день! Нет, не припомню…

— Хорошо. Тогда мы выиграли!

Любила пошутить и наша «южанка» тетя Валя, к которой мы ездили на лето в Ростовскую область. Когда она пыталась зажечь спичку на кухне коммуналки, а от нее в сторону отлетал кусок горящей серы, тетя с неизменно спокойной улыбкой повторяла:

— Советское — значит, отличного качества!

В нашей семье была специальная коробка от прозрачных польских часов. В ней, помимо таких реликвий, как наши первые остриженные детские локоны и бирки из роддома, хранилась небольших размеров общая тетрадка в клеточку. В нее записывались наши с младшим братом детские «перлы» с пояснениями от взрослых, и по случаю мама любила вынимать ее и читать самые смешные из них.

«Сережик, ты от кого удрал? — Он, не расслышав, отвечает честно:

— От коробки крышку драл!»

О том, что записывать «детскую непосредственность» может быть мило и даже смешно, мои тогда еще советские родители узнали из книги поэта и писателя Корнея Чуковского «От двух до пяти» (1928), посвященной детской речи.

Не только книги воспитывали в «строителях социализма» отличное чувство юмора — источником смеха был также наш цветной полированный телевизор «Горизонт».

Взрослые смеялись буквально до слез над сценкой под названием «Асисяй» (1981), в которой клоун Вячеслав Полунин гениально показывал телефонный разговор-приглашение в кино между мужчиной и женщиной. Казалось бы, образ клоуна и пара ярких громадных надувных телефонов — это смешно, но вот мне было совсем не до смеха, когда начинал говорить злобный Асисяй!

Правда, уже через пару лет в Тульском цирке я хохотал над клоунами — да так громко, что зрители, по словам мамы, смотрели больше на меня, чем на этих самых клоунов.

Вскоре юмор занял в нашей жизни новое место. В школе мы читали Аркадия Аверченко, позже — Войновича, Зощенко, Ильфа и Петрова, Мольера, Крылова и многих других. Смотрели в кинотеатрах комедии с Пьером Ришаром, Луи де Фюнесом, Юрием Никулиным, Андреем Мироновым, Евгением Моргуновым, Фрунзиком Мкртчяном, Вахтангом Кикабидзе и многими-многими другими актерами комедийного амплуа.

«Гверески, дарэ ми ла фромбула!»

В семидесятые и восьмидесятые популярные отечественные юмористы и сатирики иногда приезжали в наш город в составе больших концертов. В разное время Тулу посетили такие юмористы и сатирики, как Михаил Жванецкий, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Геннадий Хазанов и многие другие.

Некоторых из них в советское время вполне возможно было даже встретить на улице. Об одной из таких неожиданных встреч вспоминает туляк Александр Созин:

Александр Созин — Как-то в начале семидесятых я зашел в магазин грампластинок на проспекте Ленина, в котором тогда работала моя будущая супруга. В магазине кроме нее трудилась еще одна девушка по имени Оля, которая в тот момент была погружена в изучение отчетов и накладных. Она сидит, пересчитывает пластинки, что-то записывает — одним словом, к праздным разговорам не предрасположена. И в этот момент дверь магазина открывается, и внутрь заходит группа людей, в числе которых очень популярный тогда Геннадий Хазанов!

Юморист понял, что продавец не обращает на них внимания. Тогда он подошел к прилавку и голосом студента кулинарного техникума из своего номера, который тогда все знали чуть ли не наизусть, сказал, обращаясь к Оле: «Девушка, обратите внимание! Покупатель пришел!» Она подняла голову, посмотрела на Хазанова и снова погрузилась в изучение отчетов. Хазанов удивился такому повороту, а потом спросил: «Вы что же, меня не узнали?» На что она ему ответила:

— Идите на сцену и кривляйтесь там себе сколько угодно! А я занята важным делом, не отвлекайте меня, пожалуйста!

Хазанов сначала опешил, но потом им занялась другая продавщица, и возникшую было неловкость с популярным юмористом удалось замять.

А немного позже — в 1984 году — на экраны вышел легендарный «итальянский» киножурнал «Ералаш» под названием «40 чертей и одна зеленая муха».

В мини-комедии зрители увидели дуэт популярного гайдаевского Бывалого Евгения Моргунова (в образе директора итальянской школы) и Геннадия Хазанова, успевшего полюбиться поклонникам юмора как «студент кулинарного техникума» (в образе нового школьного учителя). Ситуация в итальянской школе вызывала бурную реакцию у моих более хулиганистых одноклассников, которые стремились во что бы то ни стало сделать себе рогатку и отрастить шевелюру «как у Гверески из „Ералаша“.

…За наше счастливое советское детство, прожитое в СССР, каких только приколов не было — и добрых, и не очень. Но наше чувство юмора всегда где-то рядом с нами. Именно оно позволяет нам отличать смешное от неуместного, получать удовольствие, рассказывая хороший анекдот, и со смехом комментировать автора неудачной шутки фразой: «Ну ты и Петросян!»

Кто смешил нас в СССР в кино и по телевизору

Юмористических телепередач на Центральном телевидении в восьмидесятые было так немного, что их можно было пересчитать по пальцам одной руки.

• Телепередача «Вокруг смеха» (1978 -1991, 2017). Поэт-пародист Александр Иванов представлял юмористические и сатирические номера отечественных артистов-исполнителей.

• Телепередача «Клуб веселых и находчивых» (1961-1972, 1986 — наст. время). Под наблюдением легендарного Александра Маслякова студенты, сотрудники предприятий и не только шутят в КВН на злободневные темы.

• Киножурнал «Ералаш» (1974 — наст. время). Режиссер Борис Грачевский и соавторы снимали забавные постановочные сценки и скетчи из жизни школьников.

• Кино- и тележурнал «Фитиль» (1962-2008). Был создан известным писателем и поэтом Сергеем Михалковым. Журнал критическими сюжетами и сатирой боролся с недостатками советского общества (пьянством, браком на производстве, халатностью и т. д.).

А знаете ли вы, что…

…сценарий выпуска киножурнала «Ералаш» «40 чертей и одна зеленая муха» основан на одноименном рассказе итальянского журналиста и писателя Джованни Моска;

…ведущим второго сезона телепередачи «Вокруг смеха» был советский и российский юморист Ефим Шифрин;

…сценарии для киножурнала «Фитиль» в разные годы писали Леонид Гайдай, Михаил Жванецкий, Аркадий Арканов.



Только цифры



52 раза за два сезона транслировалась телепередача «Вокруг смеха».

420 киножурналов и 187 тележурналов было снято за все время существования киножурнала «Фитиль».