Ай да Пушкин!
Премьера:
24.04.2025
Режиссер:
Екатерина Гаврюшкина
Актеры:
Сергей Безруков
Жанр:
Анимационный, Трагикомедия
Продолжительноcть:
60 минут
Возрастные ограничения:
6+
Петербург рукоплещет стихам Пушкина, но дерзкого поэта велено наказать! Ссылка в родовое имение, деревенская глушь, печальные думы — вот что ждет Александра Сергеевича. Однако этот поворот судьбы становится началом захватывающей истории, наполненной приключениями, искренней любовью, верной дружбой и вдохновенной поэзией. Кульминацией истории, в которой наши герои летают и плавают, любят и ненавидят, радуются и горюют, стал праздник: на день рождения Пушкина был устроен роскошный пир. Удивленного и счастливого именинника пришли поздравить все персонажи его сказочных фантазий и романтических грез!
Сегодня
|
13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 апреля, суббота
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 апреля, воскресенье
|
14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 апреля, понедельник
|
13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 апреля, вторник
|
13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 апреля, среда
|
13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:05
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:05
26 апреля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:25
27 апреля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:15
28 апреля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:05
29 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:05
30 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:05
27 апреля, воскресенье 00:00
24 - 30 апреля
24 - 30 апреля
26 мая - 3 мая 2024
24 - 30 апреля
1 - 4 мая