Ай да Пушкин!

Премьера: 24.04.2025

Режиссер: Екатерина Гаврюшкина

Актеры: Сергей Безруков

Жанр: Анимационный, Трагикомедия

Продолжительноcть: 60 минут

Возрастные ограничения: 6+

Петербург рукоплещет стихам Пушкина, но дерзкого поэта велено наказать! Ссылка в родовое имение, деревенская глушь, печальные думы — вот что ждет Александра Сергеевича. Однако этот поворот судьбы становится началом захватывающей истории, наполненной приключениями, искренней любовью, верной дружбой и вдохновенной поэзией. Кульминацией истории, в которой наши герои летают и плавают, любят и ненавидят, радуются и горюют, стал праздник: на день рождения Пушкина был устроен роскошный пир. Удивленного и счастливого именинника пришли поздравить все персонажи его сказочных фантазий и романтических грез!