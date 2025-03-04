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Звери

Звери

26 апреля в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит группа «Звери».

Больше 20 лет на сцене, десятки хитов, сотни тысяч  поклонников — «Звери» уже давно не нуждаются в представлении. «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Просто такая сильная любовь» — многие из нас выросли на этих песнях, впервые влюблялись, танцевали на своих первых дискотеках. А многие влюбляются под них сейчас — «Звери» проходят сквозь поколения.

Стоимость: 2500 руб.


 

Где и когда?
Тула Арена
26 апреля 2025, суббота
19:00
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