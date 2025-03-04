Звери
26 апреля в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит группа «Звери».
Больше 20 лет на сцене, десятки хитов, сотни тысяч поклонников — «Звери» уже давно не нуждаются в представлении. «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Просто такая сильная любовь» — многие из нас выросли на этих песнях, впервые влюблялись, танцевали на своих первых дискотеках. А многие влюбляются под них сейчас — «Звери» проходят сквозь поколения.
Стоимость: 2500 руб.
Где и когда?
26 апреля 2025, суббота
19:00
24 - 30 апреля
26 мая - 3 мая 2024
24 - 30 апреля
1 - 4 мая
27 апреля, воскресенье 00:00
24 - 30 апреля