26 апреля в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит группа «Звери».

Больше 20 лет на сцене, десятки хитов, сотни тысяч поклонников — «Звери» уже давно не нуждаются в представлении. «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Просто такая сильная любовь» — многие из нас выросли на этих песнях, впервые влюблялись, танцевали на своих первых дискотеках. А многие влюбляются под них сейчас — «Звери» проходят сквозь поколения.



Стоимость: 2500 руб.





