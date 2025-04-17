Коллекционер душ
Премьера:
17.04.2025
Режиссер:
Сэм Цюа
Актеры:
Ван Чуаньцзюнь, Чан Нин, Фрэнсис Ын, Ван Шэнди, Цай Мин, Цзинь Шичжи, Джастин Хуан, Сюй Цзяо, Алан Аруна, Чэн Мо, Ли Мэн
Жанр:
Детективы, Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
119 минут
Возрастные ограничения:
18+
В женской школе пропадают старшеклассницы. Вскоре одну из них находят мертвой. Несмотря на оставляемые убийцей подсказки, поиски виновного заходят в тупик, когда выясняется, что у него множество разных личностей и один почерк. Какова истинная цель убийств и где искать маньяка, коллекционирующего чужие души?
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 апреля, пятница
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
19 апреля, суббота
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
20 апреля, воскресенье
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 апреля, понедельник
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 апреля, вторник
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 апреля, среда
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
18 апреля, пятница
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
19 апреля, суббота
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
20 апреля, воскресенье
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
21 апреля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
22 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
23 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
20 апреля, воскресенье 00:00
10 - 23 апреля
10 - 16 апреля
27 февраля - 17 апреля
20 апреля, воскресенье 00:00
12 - 20 апреля