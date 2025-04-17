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Коллекционер душ

Коллекционер душ

Премьера:
17.04.2025
 
Режиссер:
Сэм Цюа
  
Актеры:
Ван Чуаньцзюнь, Чан Нин, Фрэнсис Ын, Ван Шэнди, Цай Мин, Цзинь Шичжи, Джастин Хуан, Сюй Цзяо, Алан Аруна, Чэн Мо, Ли Мэн
  
Жанр:
Детективы, Драматический, Криминальный
  
Продолжительноcть:
119 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

В женской школе пропадают старшеклассницы. Вскоре одну из них находят мертвой. Несмотря на оставляемые убийцей подсказки, поиски виновного заходят в тупик, когда выясняется, что у него множество разных личностей и один почерк. Какова истинная цель убийств и где искать маньяка, коллекционирующего чужие души?

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