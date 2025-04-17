Коллекционер душ

Премьера: 17.04.2025

Режиссер: Сэм Цюа

Актеры: Ван Чуаньцзюнь, Чан Нин, Фрэнсис Ын, Ван Шэнди, Цай Мин, Цзинь Шичжи, Джастин Хуан, Сюй Цзяо, Алан Аруна, Чэн Мо, Ли Мэн

Жанр: Детективы, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 119 минут

Возрастные ограничения: 18+

В женской школе пропадают старшеклассницы. Вскоре одну из них находят мертвой. Несмотря на оставляемые убийцей подсказки, поиски виновного заходят в тупик, когда выясняется, что у него множество разных личностей и один почерк. Какова истинная цель убийств и где искать маньяка, коллекционирующего чужие души?