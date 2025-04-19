История самого необычного памятника о войне — «Тулякам, ушедшим в бессмертие»

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Валентины Курковой.

Тридцать лет назад, 19 апреля 1995 года, на южном въезде в Тулу начали устанавливать один из самых красивых и необычных наших памятников.

Сейчас даже трудно поверить, но монумент в Менделеевском поселке — один из тульских долгостроев, на воплощение которого ушло невероятно много времени.

Закладной камень

В начале семидесятых годов было принято решение о том, что здесь, на переднем рубеже обороны Тулы в 1941 году, должен быть установлен памятник, посвященный защитникам города. Седьмого мая 1975 года на этом месте прошла торжественная церемония установки закладного камня будущего обелиска.

О значимости, которое тогда придавали этому событию, очень наглядно говорит список присут­ствовавших почетных гостей. Помимо первого секретаря обкома КПСС Ивана Юнака был, например, командир 732-го зенитно-артиллерийского полка противовоздушной обороны, почетный гражданин Тулы М. Т. Бондаренко; Герой Советского Союза, летчик Александр Яковлевич Плешаков; член ЦК компартии Словакии, председатель областного национального комитета Среднесловацкой области ЧССР Имрих Даниш, — а Среднесловацкая область в то время была побратимом Тулы.



Автор памятника Игорь Котенев.

В 11 часов утра начался торжественный митинг, по окончании которого под звуки марша с закладного камня высотой около метра спало покрывало. На камне значилась надпись: «Здесь будет сооружен мемориал тулякам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Годом ранее тульским горисполкомом был объявлен творческий конкурс на лучший проект обелиска — тогда шла речь именно об обелиске в честь 30-летия Победы советского народа. Предполагалось, что он будет установлен на участ­ке площадью 0,5 гектара в южной части города, у развилки шоссе Москва — Симферополь, около остановки автобуса «Ивановские дачи», с правой стороны автомагистрали при въезде в город.

В сентябре 1974 года в Доме политического просвещения проходила выставка, на которой было представлено десять лучших проектов. Для чистоты оценки их авторы, как часто тогда бывало, скрывались под псевдонимами. Идеи были самые разные.

Например, женщина-мать, которая держит в вытянутых руках меч справедливого возмездия. Перед обелиском — тридцать молодых елок, замерших, словно солдаты в шеренгах. Фон для композиции — высаженная в один ряд красная рябина.

Мемориальная чаша в виде небольшого амфитеатра и с Вечным огнем. Верх чаши переходит в плиту, которая простирается над дорогой и завершается скульптурной группой по оси магистрали. С боковой ее стороны — развевающиеся знамена. На их фоне в нижней части — наковальня, плоскости которой покрыты накладными металлическими барельефами, а еще поясные фигуры воинов-богатырей.

Обелиск высотой не менее 36 метров в форме пилона стилизованной стены Тульского кремля. У основания — рельефный фриз из чеканной бронзы. На фризе — героические эпизоды.

Три поставленных под углом 120 градусов меча, вонзенные в землю, высотой 30 метров. На каждом — щиты с гербом Тулы. Тут же памятник в виде каски-пантеона диаметром девять метров с Вечным огнем под ней.

Просто часть стены Тульского кремля с двумя зубцами высотой 25 метров.

Посетители выставки оставляли свои записи об увиденном в книге отзывов — то, что сейчас заменило интерактивное голосование. Не всем, кстати, нравилось место установки будущего обелиска — считали, что оно слишком бойкое и шумное для такого рода мемориала. Кто-то вообще просил не торопиться, потому что памятник надо сделать на века.

Именно к этим словам в конце концов и прислушались. Сразу никакого решения по поводу будущего памятника не приняли и потом о нем на долгие годы забыли. Закладной камень превратился в стыдобище: зимой — под снегом, летом — поросший травой.

Новый конкурс

В 1995 году готовились к празднованию 50-летия Победы, в связи с чем вспомнили об идее памятника на переднем крае обороны Тулы. Правда, когда захотели ознакомиться с итогами проводившегося когда-то конкурса, оказалось, что это невозможно: макеты, планшеты, описания идеи и концепции монументов потерялись. В марте 1994 года объявили новый конкурс.

Вообще говоря, идея изначально была невероятно сложной. Напомним, в более сытые советские времена, в марте 1974-го, объявили конкурс, а в мае 1975-го только установили закладной камень. Теперь в те же сроки предполагали увидеть конечный результат, а еще даже сам конкурс как таковой не состоялся. Соответственно, его участники должны были понимать, что в случае удачи работать придется сутками.

В итоге победил проект, предложенный членом Союза художников России Игорем Леонидовичем Котеневым. В тот год ему только исполнилось 39 лет.

Он получил классическое художественное образование в Пензенском художественном училище по специальности «скульптура», а затем — в Московском высшем художественно-промышленном училище, бывшем Строгановском.

Игорь Котенев — автор многих известных в Туле работ. Например, памятника «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», мемориальной доски Станиславскому и Толстому на улице Гоголевской, признанной в то время самой красивой мемориальной доской России; памятника в соавтор­стве с С. Трефиловым на месте первого митинга, откуда тульские студенты-добровольцы ушли на фронт в 1941 году. К сожалению, Игорь Леонидович Котенев скоропостижно ушел из жизни в 2013 году.



7 мая 1995 г. Открытие памятника.

Главные задачи, которые он тогда поставил перед собой, придумывая памятник в Менделеевском поселке, были такие. Памятник максимально лаконичными средствами должен отражать тульскую тематику и носить непарадный характер. В нем должен быть воплощен образ солдата и образ памяти о погибших. Так родилась идея воспользоваться знаменитым стихотворением Расула Гамзатова о солдатах, которые превратились в белых журавлей, то есть средствами скульптуры показать превращение солдата-человека в память. Придумалась обобщенная фигура воина и двух птиц в момент их взлета. Хотя, кстати, вначале была идея сделать фигуры четырех солдат четырех родов войск.

В процессе работы над памятником замысел немного изменился. Внутри четырехгранного профиля арки, в силуэте которой угадывалась башня Тульского кремля, появился образ церковного купола или колокола. Это сейчас в таком решении не видится ничего невероятного, а в то время это была новая философская идея памятников, посвященных Великой Отечественной, которые воедино связывали не только ратный подвиг советского солдата, но и очевидно религиозные мотивы.



Макет памятника. Фото В. Куликова.

— Это было обращение к национальным традициям восприятия образа героев, о том, что бессмерт­ная душа воспарит на небо, — рассказывает жена Игоря Леонидовича Валентина Георгиевна Куркова. — Настоящий художник живет сегодня и всегда чувствует будущее. Когда он показал еще только форэскиз памятника, то есть его предварительный проект, самая разная публика прониклась предложенной идеей. Это действительно был первый посвященный войне монумент в России, который решался таким образом.

Принимали тульский памятник на самом высоком уровне. В середине февраля 1995 года в Тулу приехала комиссия художественно-экспертных советов Министерства культуры РФ и Госкомархитектуры, которая приняла проект памятника и утвердила модель.

— Я присутствовала при обсуждении, — рассказывает Валентина Куркова. — Комиссия пришла в восторг. Искусствоведы говорили: «Боже мой, здесь не только фасад, но и зад­няя часть монумента решена таким образом, что надо ходить вокруг». Они сказали: «Думали, приедем и просто увидим еще одного маленького „бурганчика“, а тут такая невероятная работа». Игорь Леонидович учился у знаменитого скульптора Бурганова и, конечно, многое перенял у своего мастера, но «Ушедшим в бессмертие» — это полностью его оригинальная задумка.

Рекордные сроки

Времена были сложные, сроки невероятно сжатые. Но в воплощении замысла помогало большое количество тульских предприятий и организаций — в отливке и установке памятника принимали участие 72 строительные, проектные и другие организации города, коллективы тульских предприятий. Многие сами предлагали свою помощь, хотели поучаствовать в подготовке памятника. В работе принимали участие мастера Минского скульптурного комбината, специалисты-формовщики из Калуги.



Момент установки монумента. Слева направо В. Куликов, Э. Ерзовский, И. Котенев.

Для многих из тех, кто участвовал в изготовлении памятника, война была и семейной историей. Дед Игоря Леонидовича Котенева был дворянином, который принял революцию. В 1941 году он был одним из руководителей обороны Тулы. Получил тяжелое ранение в голову, несовместимое с жизнью, скончался в госпитале. Начальник СУ-1 «Тулгорстроя» Н. В. Гненков был сыном погибшего на Курской дуге командира пулеметного взвода, гвардии лейтенанта. Отец директора фирмы «Гарант» А. Н. Егоров вернулся домой молодым еще человеком без ноги. Архитектор В. В. Куликов буквально недавно нашел могилу отца, погибшего в ноябре сорок второго года под Великими Луками.

В общем, для всех это была совсем нерядовая работа. Да еще сроки. В такие короткие сроки подобные памятники вообще-то не делают. Работать приходилось в две и даже в три смены.

На изготовление монумента вместе с отливкой ушло 28 дней.

Отливка как таковая началась на Косогорском заводе 1 апреля. А 19 апреля с утра за ней уже приехали на завод, чтобы начать процесс монтажа на месте. В литейном цехе фигура воина-победителя еще стояла в лесах, которые надо было разобрать. В цехе в этот момент присутствовал генеральный директор предприятия В. И. Мартынов. Как и обещали, заводчане скульптуру отлили за 19 дней, хотя норма на такой вид работ — 40-45 дней. К тому же на заводе впервые столкнулись с такой сложной отливкой, да еще из бронзы.

Высота монумента получилась более четырех метров, а с элементами крепления — пять метров. Весил он четыре тонны. Установлен на пьедестал из карельского гранита.

Фигуру аккуратно уложили в грузовую машину, укрепили крылья, что оказалось совсем непросто, и повезли к месту монтажа. В половине четвертого скульптуру специальными мягкими тросами, чтобы ничего не поцарапать, подняли в воздух и потом, так же невероятно деликатно, установили на место. До открытия оставалось чуть более двух недель.



Рима Асфандиярова читает на открытии монолог из «Материнского поля».

7 мая 1995 года в три часа дня началась торжественная церемония открытия памятника, на которую приехали даже высокие москов­ские гости: министр культуры России Евгений Сидоров, первый тульский летчик-космонавт Евгений Хрунов, командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник И. Д. Сергеев. Конечно же, присутствовало все областное и городское руководство, ветераны войны.

В рамках процедуры открытия актриса тульской драмы Рима Асфандиярова читала монолог Талганай из легендарного спектакля «Материнское поле», выступал хор преподавателей музыкальных школ, муниципальный оркестр народных инструментов.

Потом была минута молчания, торжественный парад воинов, салют. В финале оркестр грянул «День Победы». Тот самый, который был так далек, но они, это невероятное поколение, его добились.