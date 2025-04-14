Шесть рецептов вкуснейших куличей к Пасхе от тулячек 

Фото из архива героинь публикации.

Собрали для вас варианты приготовления главного лакомства на Пасху от наших читательниц. Выбирайте рецепт куличей и пеките для своей семьи!

20 апреля все православные широко, красиво и торжественно отмечают Пасху или Светлое Христово Воскресение.

Это древнейший и самый важный христианский праздник. На столе в этот день всегда есть крашеные яйца, творожная пасха и, конечно же, кулич — пасхальный хлеб. Рецептов куличей великое множество, как и вариантов их украшения.

Кулич «Праздничный»

Екатерина Пояркова, автор кулинарного

телеграм-канала «РОМ&БАБА»

Для теста нам понадобится:

500 г муки;

6 желтков;

150 г сахара;

1 ч. л. ванильного сахара;

15 г сухих дрожжей (или 45 г прессованных);

250 мл молока;

100 г сливочного масла;

½ ч. л. соли;

1 ч. л. мускатного ореха и корицы;

25 мл коньяка;

50 г изюма;

25 г цукатов.

Подогретое молоко (не горячее) смешать с сахаром, дрожжами и 3-5 ст. л. муки. Оставить в теплом месте на 15-20 минут. В готовую опару добавить желтки, ванильный сахар, специи и перемешать. Добавить оставшуюся муку и замешать, добавить растопленное сливочное масло и коньяк. Тесто важно тщательно замешать — руками или миксером с насадкой для теста. Цукаты и изюм обвалять в муке и добавить в тесто. Тесто убрать в тёплое место на 1-1,5 часа. Сформировать шарики и опустить на дно формы, оставить на 35-40 минут для поднятия. Выпекать в духовке около 40 минут при 160 градусах.

Для глазури:

60 г яичного белка;

120 г сахара.

На водяной бане перемешать белок и сахар до растворения сахара. Взбить до мягких пиков. Покрыть остывшие куличи глазурью.

Кулич «творожный»

Оксана Харитонова, воспитатель детского сада

На 1 кулич диаметром 12 см и весом 600 г нам понадобится:

150 г муки;

125 г творога 9%;

2 небольших яйца;

100 г сахара;

5 г ванильного сахара;

90 г сливочного масла;

0,5 ст. л. разрыхлителя;

¼ ч. л. соды;

щепотка соли;

цедра одного среднего лимона;

40 г цукатов или изюма.

Творог протереть через сито. Смешать муку, соль, разрыхлитель и соду. Масло комнатной температуры смешать с сахаром и ванильным сахаром, взбивать 3-5 минут. Добавить по одному яйца, творог и муку в два приема. Затем добавить цедру и цукаты. Заполнить форму на две трети и выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 60-70 минут.

«Пасхальный заварной кулич»

Катерина Белова, фотограф

— С 2014 года пеку по этому рецепту. Получается рассыпчатый, при этом умеренно влажный, ароматный кулич. Еще при расстойке такой аромат в доме, что все домашние сбегаются! В первый раз с недоверием отнеслась: странно, тут и дрожжевое тесто, и сметанное, и заварное… Солянка какая-то! А как испекла — поняла, что другие рецепты больше никогда не буду искать.

Для теста нам понадобится:

250 мл молока;

3 ст. л. сметаны;

130 г сливочного масла;

1 пакетик дрожжей («Саф-Момент»);

1/3 ч. л. соли;

1 г ванилина;

4 яйца (3 белка и 4 желтка);

225 г сахара;

700 г муки;

100 г изюма (курага или чернослив);

половинка лимона;

цедра половинки апельсина;

0,5 ч. л. мускатного ореха.

Продукты должны быть комнатной температуры. Желтки отделить от белков, растереть с солью и дать немного настояться. 210 мл молока и 50 г сливочного масла довести до кипения, тут же снять с огня и всыпать 50 г просеянной муки, активно перемешать венчиком. Пока «заварка» стынет, половинку лимона натереть на терке, с половины апельсина снять только цедру. Завести опару: в 40 мл теплого молока размешать дрожжи и чайную ложку сахара, оставить, пока дрожжи не активируются и не появится «шапочка». К желткам всыпать 110 г сахара и ванилин, растереть до небольшой пышности, добавить мускатный орех. Смешать подошедшую опару и желтковую массу.

В отдельной чаше взбить венчиком 3 белка и 110 г сахара. Добавить сметану и 80 г растопленного масла. Все это вылить в чашу с опарой. Добавить «заваренное» тесто. Всыпать оставшуюся муку, хорошо вымешивая. Тесто получается немного липким — не пугайтесь и не добавляйте больше муки, иначе получите «кирпич». Выложить в полиэтиленовый пакет и оставить на час-полтора. Затем вмешать в тесто изюм, сухофрукты. Разложить по смазанным формам (на 1/3 — ½). Дать еще полчаса на расстойку. Выпекать 30-45 минут при 180 градусах.

Для глазури понадобится:

2 белка;

2-3 ст. л. сахарной пудры;

щепотка лимонной кислоты;

1 ч. л. желатина с 1 ст. л. воды.

Белки с пудрой взбить, струйкой влить желатиновый сироп. Намазать куличи и поставить на 2-4 минуты при 130 градусах в духовку. Затем присыпать сахарной пудрой с крахмалом (получается как маршмеллоу).

Кулич «Домашний»

Надежда Игнатова, пенсионерка

Нам понадобится:

650 г муки;

320 мл теплого молока;

8 г сухих дрожжей, если дрожжи живые — 25 г;

2 яйца;

200 г сахара;

½ ч. л. соли;

6 г разрыхлителя;

200 г сливочного масла;

1 пакетик ванильного сахара;

200 г изюма;

цедра лимона, апельсина, цукаты — по желанию.

Первым делом поставить опару: теплое молоко, немного сахара, дрожжи. Когда опара поднимется (10-15 минут), замесить тесто. Смешать масло, сахар, соль, ванильный сахар, яйца. Муку просеять вместе с разрыхлителем. В муку добавить сахар с яйцами и опару. Все тщательно перемешать лопаткой и вымесить. Если тесто будет липким, добавить немного муки. Вымесить, поставить на расстойку на час. Когда тесто подойдет, добавить изюм. Выложить в формы, дать еще раз подойти (один час). Выпекать при 180 градусах 35-40 минут.

Для глазури:

1 белок;

120 г сахарной пудры;

2 ч. л. лимонного сока.

Белок взбить с пудрой до пиков, добавить лимонный сок, снова взбить. Украсить кулич.

ПП-кулич

Диана Зыбина, специалист по питанию

— Данный рецепт просто прекрасен. Но! Этот кулич не будет рассыпчатым, ведь здесь нет дрожжей, масла и пшеничной муки. Кекс получается плотным и влажным. Но он безумно вкусный! Шоколадный вариант вкуснее, ибо с шоколадным вкусом. Вы можете добавлять в тесто орехи, семена, любые фрукты/сухофрукты. Кулич без сахара, без глютена, без молочной продукции, без муки в/с.

Нам понадобится для теста:

1 крупное яблоко;

3 яйца;

2 ст. л. сиропа топинамбура;

½ стакана кокосового молока;

1 стакан рисовой муки (или любой другой);

1/3 ч. л. соды + уксус или разрыхлитель;

корица.

Для глазури:

горький шоколад;

кокосовая стружка.

Яйца взбить до пены, добавить сироп и снова взбить. Добавить молоко, аккуратно ввести муку, взбить. Добавить соду, гашенную уксусом, корицу. Яблоки мелко порезать и добавить в тесто. Форму для кулича заполнить на ½, так как тесто будет подниматься. Отправить в духовку на 40 минут при температуре 180-200 градусов. Шоколад растопить. Кулич вынуть, сверху полить шоколадом, посыпать кокосовой стружкой.

Шоколадный вариант

На 6 капкейков нам понадобится:

½ яблока;

2 яйца;

50 мл кокосового молока;

1 ст. л. сиропа топинамбура;

½ стакана рисовой муки;

2 ст. л. какао;

корица;

сода/разрыхлитель.

Приготовление такое же, как описано выше. Полить шоколадом.

Рецепт-бонус!

Карамельная пасха в шоколадном

корпусе от Екатерины Поярковой

Для шоколадного корпуса растопить 300 г шоколада на водяной бане и влить в силиконовую форму. Вращая форму, покрыть стенки и дно шоколадом. Остатки слить. Оставить форму с шоколадом в холодильнике на 1 час.

Нам понадобится для творожной массы:

450 г творога 9%;

175 г сметаны 20%;

60 г сливочного масла 82,5%;

1 ч. л. ванильного сахара;

200 г варёной сгущенки;

50 г грецких орехов;

50 г молочного шоколада.

Творог перетереть через сито, перемешать со сметаной. Миксером взбить мягкое масло с ванильным сахаром и сгущенкой. Добавить творог со сметаной и взбить до однородности. Добавить рубленые орехи и шоколад, смешать. Переложить массу в форму с застывшим шоколадом и отправить в морозилку на ночь. Аккуратно вынуть пасху, скатывая силиконовую форму, как чулок. Дать пасхе оттаять на полке холодильника несколько часов. Украсить ягодами.