Новые правила: почему с 1 марта некоторые земельные участки нельзя ни продать, ни подарить?

На вопрос ответили в Росреестре: с 1 марта действия с землей возможны, только если границы участка установлены.

С земельным участком, границы которого не установлены, невозможно совершить никаких регистрационных действий. Прежде чем такой участок продать или купить, необходимо установить точные границы земельного участка. Для этого потребуется провести межевание земельного участка.

С 1 марта 2025 года регистрационные действия в отношении земельного участка не смогут быть выполнены, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о местоположении его границ. Также нельзя будет поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или объект незавершенного строительства, расположенные на земельном участке без учтенных границ.

«Нововведение в законе обеспечивает гарантии прав новых правообладателей земельных участков, защищает их от возможных проблем с определением местоположения границ и от несанкционированного занятия участков», — отметила директор филиала ППК «Роскадастр» по Тульской области Светлана Васюнина.

«Внесение в ЕГРН сведений о границах земельного участка осуществляется на основании заявления об осуществлении государственного кадастрового учета и межевого плана», — напомнила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.

Уточнение местоположения границ земельного участка (межевание) — это комплекс кадастровых работ, включающих инженерно-геодезические изыскания, результатом исполнения которых является межевой план. В графической части межевого плана отображается местоположение границ земельного участка.