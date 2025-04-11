Где в Туле поесть на 400 рублей? Часть 3

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Увы и ах: поесть на 300 рублей нам удалось лишь в одном заведении. Потому повышаем ставки — гуляем на все 400! Уж где-нибудь лишняя «сотка» да завалялась.

Напомним правила: обед должен включать горячее, суп или салат и напиток. Больше позиций — отлично! Ограничений на специальные предложения (комбо, бизнес-ланчи) нет. Так как большинство «участников» эксперимента — столовые, время ожидания не учитывается (в кафе оно составило более 7 минут).

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Myslo искал дешевую и вкусную еду в:

«Расстегай» — классический представитель добротной столовой: направляющие для пластиковых подносов, богатый ассортимент простых блюд и чистая обеденная зона.

Главный признак хорошего места — практически полная посадка в ланч-тайм. Белые воротнички, школьники и студенты, случайные прохожие — здесь питаются абсолютно все.

Мы взяли:

куриную котлету (140 руб.),

винегрет (80 руб.),

ягодный компот (60 руб.),

небольшую порцию риса (40 руб. — полноценная обойдется в 60 рублей).

Итог: 320 руб.

Компот довольно сладкий, с ярко выраженным ягодным вкусом. Котлета мягкая, сочная и сытная — словом, «та самая», по ГОСТу. Рис сварен идеально: рассыпчатый, приправлен маслом, слегка похрустывает на зубах.

Из минусов: овощи в винегрете немного размякшие, большая часть еды пресная. Исправить это просто: солонка и перечница есть на каждом столе.



Фрагменты интерьера. Работница трапезной рассказала нам, что здешние столы изготовили специально по заказу кафе еще в далеких нулевых.

«Расстегаем» мы остались довольны. Место не только вкусное, но и красивое: прилавок передаточного окна украшает плитка с ручной росписью, а столы — резные цветы. Любо-дорого посмотреть!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Столовая располагается в полуподвальном помещении. Здесь свежий ремонт, новая мебель, есть даже пара кондиционеров и большой телевизор.

Выбор еды огромный: в меню — от трех до семи позиций каждого блюда, а вариаций горячего не сосчитать!

Мы взяли:

суп-лапшу с курицей (90 руб.),

мясо по-французски (150 руб.),

картофель по-домашнему (60 руб.),

лимонад «Турецкий» (80 руб.).

Итог: 380 руб.

Суп нас не очень впечатлил. Бульон совсем ненаваристый, пресный, с масляными лужицами на поверхности. Курицы очень мало — буквально пара кусочков. Зато картошки и лапши порядочно. Ставим супу троечку.

Печеная картошечка мягкая, с тонкой хрустящей кожицей, обваленная в специях и укропе. Свинина показалась нам слегка суховатой — ситуацию спасает «шапка» из сыра, моркови, лука и кетчупа.

Загадочный «Турецкий» лимонад оказался традиционным напитком из лимона и сахара. Очень вкусно — пить строго охлажденным!

Мы ушли из столовой довольные, а не «на серьезных щах».

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

В отзывах на картах посетители сильно хвалят местный бизнес-ланч — мы просто обязаны его протестировать. Делаем заказ за стойкой и идем искать свободное место. «Пельменная» определенно пользуется популярностью: посадочных мест попросту не хватает, приходится подсаживаться к другим гостям.

Мы взяли бизнес-ланч, в который вошло:

гороховый суп,

картофельное пюре,

гуляш,

компот.

Также в бизнес-ланч входит пара кусочков черного хлеба и витаминный салат.

Итог: 300 руб.

Суп нажористый, с интенсивным вкусом красного болгарского перца, но пересоленный. Та же беда с гуляшом: подливка слишком пряная, а курица суховата. Пюре добротное «столовское» — не без комочков, зато с узнаваемым вкусом.

Овощи в салате свежие, а в заправке идеально сбалансированы соль, сахар и уксус — эталонный «витаминный»!

Компот из сухофруктов — такой же «столовский», как пюре. Правда, слегка разбавленный.

Бизнес-ланч в «Пельменной» — топ за свои деньги. Но мы все же снизим оценку за пересоленную еду (удачи повару в любовных делах!).

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

В этом кафе тоже предлагают бизнес-ланч, только стоит он подороже — 350 рублей. Может быть, местные и оценят сытный недорогой обед, но мы от заведения были не в восторге: на кухне царит полная антисанитария.

Окошко приема посуды завалено грязными подносами. Огромная газовая плита, заставшая Союз, захламлена кастрюльками с запекшимися подтеками. В обляпанный холодильник заглядывать вообще страшно.

Понятное дело, что гигиена большей части общепита всегда заметно отстает от нормы. Но видеть царящий на кухне хаос воочию — такое себе, аппетита не прибавляет.

Мы взяли бизнес-ланч, в который вошло:

куриная котлета,

картофельное пюре,

суп-лапша,

салат витаминный,

компот.

Итог: 350 руб.

Разобрать вкус курицы за слоем промасленной панировки — дело практически невозможное. Пюре тоже так себе: какое-то крахмалистое, безвкусное.

Витаминный салат неплох. Суп — тоже: несмотря на стандартный для «столовской» лапши недостаток курицы, бульон получился наваристым. Компот — все то же варево из сухофруктов. Годится!

Еде в «Русской трапезе» мы ставим «удовлетворительно». Но за грязь отнимем балл — есть тут неприятно.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

«Час пик» — кафе из разряда «Пельменная». Скромное местечко «для своих», с простой сытной едой и демократичными ценами.

Мы взяли бизнес-ланч с составом «по умолчанию»:

фаршированные перцы (2 шт.),

картофельное пюре,

полпорции супа харчо,

салат «Русский»,

компот.

Также к комплексному обеду подают несколько ломтиков хлеба.

Итог: 380 руб.

Пюре по-домашнему нежное. Перцы сочные, мягкие, с очень вкусной подливкой. Харчо в меру пряный и соленый.

Раскроем состав салата «Русский»: морковь, капуста, немного огурца и ветчина. Сытная вариация «витаминного», нам нравится.

«А на сладкое — компот». Здесь он и правда сладкий, с насыщенным фруктовым вкусом.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Самый дорогой обед — «На серьезных щах» и «Час пик» (по 380 руб.).

Самый дешевый обед — «Пельменная» (300 руб.).

Самый вкусный, по мнению редакции, — «Расстегай».