Где наши деньги?
Премьера:
10.04.2025
Режиссер:
Владимир Зинкевич
Актеры:
Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Александр Тарасов, Наталья Бардо, Алексей Серебряков, Владимир Сычев, Анна Слю, Сергей Беляев, Антон Бирюков
Жанр:
Комедия, Криминальный
Продолжительноcть:
80 минут
Возрастные ограничения:
18+
Трое парней из маленького городка в поисках легких денег решают обчистить местный банк. Вооружившись экскаватором, они вламываются в хранилище и выносят оттуда все. Наутро после налета грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос «Где наши деньги?», потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь миллион, а значит — либо среди друзей есть «крыса», либо где-то в городке в ходу еще 24 миллиона.
Сегодня
|
12:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:00
|Алмаз Синема
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Алмаз Синема
|
18:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
12:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:00
|Алмаз Синема
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Алмаз Синема
|
18:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 апреля, суббота
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
|Алмаз Синема
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 апреля, воскресенье
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
|Алмаз Синема
14 апреля, понедельник
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
|Алмаз Синема
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 апреля, вторник
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
|Алмаз Синема
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 апреля, среда
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
|Алмаз Синема
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
13:00
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:10
18:05
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
18:40
22:35
Завтра
|Алмаз Синема
|
13:00
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:10
18:05
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
18:40
22:35
12 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
18:40
22:35
13 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
18:40
14 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
18:40
22:35
15 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
18:40
22:35
16 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
18:40
22:35
16 марта - 16 апреля
10 - 16 апреля
12 апреля, суббота 00:00
16 января - 13 апреля
10 - 16 апреля
2 - 17 апреля