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Где наши деньги?

Где наши деньги?

Премьера:
10.04.2025
 
Режиссер:
Владимир Зинкевич
  
Актеры:
Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Александр Тарасов, Наталья Бардо, Алексей Серебряков, Владимир Сычев, Анна Слю, Сергей Беляев, Антон Бирюков
  
Жанр:
Комедия, Криминальный
  
Продолжительноcть:
80 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Трое парней из маленького городка в поисках легких денег решают обчистить местный банк. Вооружившись экскаватором, они вламываются в хранилище и выносят оттуда все. Наутро после налета грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос «Где наши деньги?», потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь миллион, а значит — либо среди друзей есть «крыса», либо где-то в городке в ходу еще 24 миллиона.

Сегодня
12:10
Иллизиум (Новомосковск)
13:00
Алмаз Синема
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Алмаз Синема
18:05
Иллизиум (Новомосковск)
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Иллизиум (Новомосковск)
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
12:10
Иллизиум (Новомосковск)
13:00
Алмаз Синема
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Алмаз Синема
18:05
Иллизиум (Новомосковск)
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Иллизиум (Новомосковск)
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 апреля, суббота
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Алмаз Синема
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 апреля, воскресенье
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Алмаз Синема
14 апреля, понедельник
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Алмаз Синема
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 апреля, вторник
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Алмаз Синема
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 апреля, среда
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Алмаз Синема
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
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Пальма-2
16 марта - 16 апреля
Синема Стар
Где наши деньги?
10 - 16 апреля
Алмаз Синема
Подольские курсанты
12 апреля, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Край вдохновения
16 января - 13 апреля
Люксор Тула
Пираты опасного моря: Капитан Клык
10 - 16 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Смерть единорога
2 - 17 апреля
Иллизиум (Новомосковск)
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