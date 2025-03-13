30 апреля на сцене Городского концертного зала состоится премьера спектакля «Ромео и Джульетта» театра-студии «МЮСЛИ». Это спектакль без старинных нарядов и битв на мечах. Спектакль, звучащий голосами современных музыкантов, голосами соцсетей и улиц.

«„Ромео и Джульетта“ от театра „МЮСЛИ“ — история отчаянной подростковой влюблённости и бунта против мира взрослых. История, звучащая голосами современных музыкантов, оповещениями соцсетей и мессенджеров, рёвом мотоциклов, — говорит режиссер Людмила Кацеро. — Это зрелищный, символичный и острый спектакль, где слепят своим светом софиты, отражаясь в зеркальном лабиринте, где хлопает крыльями улетающая из клетки птица, где при свете кольцевой лампы юная девочка впервые вслух говорит о своей любви…

Это история о любви. Которая жива, несмотря ни на что. Кажется, только подростки умеют любить так — наотмашь, всем своим существом, отчаянно. А ещё кажется, что главная беда здесь — вовсе не война между Монтекки и Капулетти, а стена непонимания между взрослыми и детьми…».