Контрольная закупка Myslo: пробуем куличи

Фото Дмитрия Дзюбина.

Попробовали несколько марок и выбрали самые вкусные! Еду оцениваем субъективно, но честно.

Пасха (Светлое Христово Воскресение) — христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа.

Немаловажной частью праздника является пасхальная трапеза — православные верующие разговляются после Великого поста. Самый узнаваемый символ праздника — кулич, пасхальный хлеб. Его-то мы и будем пробовать. Мы выбрали эти бренды куличей:

Изделия хлебобулочные «Праздничные».

Цена: 145,99 руб.

Вес: 300 г.

Состав: мука пшеничная высшего сорта, яйцо куриное пищевое, сахар, изюм, масло подсолнечное, цедра апельсиновая, сухое обезжиренное молоко, паста для взбивания, украшение сахаристое, экстракт ванили, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, стабилизатор эфиры полиглицеридов и жирных кислот, разрыхлитель гидрокарбонат натрия, соль, краситель бета-каротин, антиокислитель аскорбиновая кислота.

Внешне этот куличик нам очень понравился — посмотрите на розовую упаковку и посыпку в виде сердечек! Упаковка тоже удачная — с проволочным зажимом.

Тесто очень ароматное и мягкое. Правда, изюма в нем немного. И глазурь уже начала подсыхать. Посыпка оказалась достаточно твердой и невкусной.

Оценка: 4,5 из 5 баллов.

Изделия хлебобулочные сдобные. Кулич «Пасхальный».

Цена: 205,99 руб.

Вес: 510 г.

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (содержит глютен); яйцо куриное, сахар, маргарин, виноград сушеный, цукаты апельсиновые, яичный белок, изделия кондитерские сахаристые — посыпка «Вермишель» разноцветная; паста арахисовая, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное с антиокислителем (Е319), регулятором кислотности (Е330), пеногасителем (Е900)); краситель: Е171; глюкозно-фруктозный сироп, соль, молоко сухое цельное, дрожжи прессованные, агент влагоудерживающий: глицерин; эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот; закваска; ароматизатор: ванилин. Продукт содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Возможно наличие следов диоксида серы.

У кулича от «Яшкино» удобная упаковка: пластиковый мешок завязывается проволочкой, поэтому его легко открыть и закрыть.

На первый взгляд пасхальное угощение нам показалось неказистым: глазурь потрескалась и сильно сыплется при малейшей попытке освободить кулич от обертки. Под ней скрывается сдоба очень странной формы — сравните с остальными: яшкинский — второй слева.

Режется сдоба с трудом — настолько мягкое тесто.

После дегустации мы в корне поменяли свое отношение к этому куличу. Влажное тесто с приятным ароматом и большим количеством изюма и цукатов. Глазури — несмотря на то, что большая ее часть осыпалась, — много: она в меру сладкая и мягкая.

Вместо лишних слов: первым делом редакция съела именно его. Несмотря на неприглядный вид и «капризную» сдобу, которая никак не хотела аккуратно разрезаться, ставим высший балл!

Оценка: 5 из 5 баллов.

Изделие хлебобулочное «Праздничный кулич „Нежный“» в упаковке.

Цена: 189,99 руб.

Вес: 350 г.

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, изюм, сахар, меланж яичный, маргарин, кондитерская глазурь, дрожжи хлебопекарные, комплексная пищевая добавка: улучшитель хлебопекарный, посыпка сахарная декоративная, соль пищевая, комплексная пищевая добавка: улучшитель хлебопекарный. Посыпка содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

У кулича от «Серпуховхлеба» тоже достойная упаковка, и выглядит он презентабельнее всех — с ровным толстым слоем глазури и аккуратной румяной корочкой.

Тесто сильно пахнет ванилином, слегка суховатое. На наш вкус в нем маловато изюма. Глазурь не заветревшаяся и очень сладкая.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Изделие хлебобулочное сдобное кулич «Донской».

Цена: 119,99 руб.

Вес: 270 г.

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, сахар белый, масса кондитерская «805 белая» «Классика», дрожжи хлебопекарные прессованные, яичный порошок, кондитерские посыпки: «Вермишель», комплексная пищевая добавка: улучшитель хлебопекарный, соль пищевая, ароматизатор пищевой ванилин.

Обозревать упаковки куличей мы стали исключительно из-за этого кулича. В отличие от других образцов пакет у «Золотого колобка» запаян — после вскрытия и освящения его придется дополнительно заворачивать в пакет.

Подумаешь, беда! Главное, чтобы был вкусный!

И тут осечка: тесто сухое, с неприятной горчинкой в послевкусии. Изюма мало. Единственный плюс — мягкая и очень сладкая глазурь. Однако это достоинство вмиг исчезнет вместе со вкусной верхушкой. Брать не советуем.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Сдоба «Домашняя» с изюмом.

Цена: 179,99 руб.

Вес: 320 г.

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, сахар, меланж яичный, масло подсолнечное, вода, смесь сухая для маффинов, изюм, глазурь кондитерская, дрожжи прессованные, посыпка кондитерская, консервант сорбат калия, ароматизатор ванилин.

«Хвостик» упаковки накрепко заклеен скотчем — открыть такой без ножниц будет трудно. Внешне куличик выглядит очень аккуратно: маленький, глазурь лежит однородной шапкой и не стекает вниз.

По текстуре кулич от «Контека» больше напоминает кекс. Все-таки мы рассчитывали на другой продукт, поэтому снимем за такую особенность полбалла. Глазурь мягкая и довольно сладкая.

Оценка: 4,5 из 5 баллов.

Самый большой кулич — «Яшкино» (510 г).

Самый маленький кулич — «Золотой Колобок» (270 г).

Самый дорогой кулич— «Яшкино» (205,99 руб.),

— в соотношении цена/вес — «Контек» (примерно 56 руб. за 100 г).

Самый дешевый кулич — «Золотой Колобок» (119,99 руб.),

— в соотношении цена/вес — «Яшкино» (примерно 40 руб. за 100 г).

Самый короткий состав — «ТХК».

Самый вкусный кулич, по мнению редакции Myslo, — «Яшкино».