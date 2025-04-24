Что делать, если потерялся СНИЛС ребенка

Как восстановить документ, рассказали в Роскачестве.

СНИЛС – важный документ, данные которого желательно иметь под рукой. Он оформляется и на взрослых, и на детей. Если СНИЛС утерян, его всегда можно восстановить. Роскачество рассказывает, как правильно поступить в ситуацию утраты СНИЛС и порчи страхового номера ребенка.

Зачем ребенку нужен СНИЛС

СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета. Он состоит из 11 цифр, выдается один раз и не меняется, даже если оригинал документа утерян. Поэтому СНИЛС нельзя «получить новый», его можно только восстановить – вернее, получить документ, подтверждающий ранее произведенную регистрацию в системе.

Вообще СНИЛС нужен для устройства на работу, получения некоторых услуг (через портал Госуслуги в том числе). СНИЛС ребенка может понадобиться для регистрации в поликлинике, устройства в детский сад, школу, получения бесплатных лекарств, могут попросить страховой номер, если оформляются льготы.

Сейчас СНИЛС присваивается автоматически. Номер появляется в кабинете родителей на Госуслугах в течение 5 дней после регистрации рождения.

Если СНИЛС не прислали, можно обратиться в отделение Социального фонда России (СФР). Также при отсутствии СНИЛС можно обращаться в МФЦ.

При личном визите можно получить документ на физическом носителе. Но имейте в виду, что отдельную карточку со СНИЛС (зеленая заламинированная старого образца) сейчас не выдают, дадут документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учета (Уведомление АДИ-РЕГ), в нем будут содержаться все основные данные.

Этот документ имеет такую же силу, как СНИЛС в электронном виде, а «виртуальный» не нужно подтверждать документально, если можете предоставить номер лицевого счета.

Если потерялся СНИЛС ребенка

Если страховой номер утерян и нет возможности где-то посмотреть сочетание цифр, есть несколько способов восстановить его. Напомним еще раз, что номер остается прежним, поэтому данные напоминаются обращавшемуся, а не формируются заново.

Через Госуслуги. Родители или официальные опекуны ребенка могут восстановить его СНИЛС через портал Госуслуг. Для этого один из родителей должен авторизоваться и подать заявление по форме на выдачу подтверждающего документа. Как правило, в течение суток документ придет в Личный кабинет. Его можно распечатать или использовать в электронном виде.

Родители или официальные опекуны ребенка могут восстановить его СНИЛС через портал Госуслуг. Для этого один из родителей должен авторизоваться и подать заявление по форме на выдачу подтверждающего документа. Как правило, в течение суток документ придет в Личный кабинет. Его можно распечатать или использовать в электронном виде. На сайте СФР. На официальном сайте нужно авторизоваться и через Личный кабинет подать соответствующую заявку на получение дубликата документа. Он придет в формате .pdf, его также можно распечатать или использовать в бумажном виде.

Если же сам номер известен, но нужен подтверждающий документ, можно воспользоваться на том же портале СФР специальным сервисом и получить уведомление в режиме «реального времени».

На официальном сайте нужно авторизоваться и через Личный кабинет подать соответствующую заявку на получение дубликата документа. Он придет в формате .pdf, его также можно распечатать или использовать в бумажном виде. Если же сам номер известен, но нужен подтверждающий документ, можно воспользоваться на том же портале СФР специальным сервисом и получить уведомление в режиме «реального времени». Через МФЦ. Можно обратиться в МФЦ лично и подать заявление на получение или восстановление СНИЛС. Документ могут выдать в бумажном виде, но советуем также сделать цифровую копию, чтобы было удобнее хранить и надежнее беречь.

Можно обратиться в МФЦ лично и подать заявление на получение или восстановление СНИЛС. Документ могут выдать в бумажном виде, но советуем также сделать цифровую копию, чтобы было удобнее хранить и надежнее беречь. В СФР. В Социальный фонд России можно обратиться и лично – прийти в любое отделение и заказать выдачу дубликата СНИЛС (услуга оказывается по паспорту). Вы также получите документ в бумажном виде и сможете оцифровать его.

Сколько стоит получение или восстановление СНИЛС

Услуга предоставляется бесплатно, пошлину также оплачивать не нужно. Достаточно предъявить паспорт или отправить заявку онлайн на одном из указанных выше сайтов.