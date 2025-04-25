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7-летие «Октавы» и концерт «Зверей»: выходные в Туле

7-летие «Октавы» и концерт «Зверей»: выходные в Туле

А еще четвертьфинал Оружейной лиги КВН и матч «Арсенала»— в нашем обзоре выходных.

7-летие «Октавы»

Когда: 26 апреля, суббота, 12.00.

Где: Кластер «Октава».
Вход свободный, по регистрации.

7-летие «Октавы»

26 апреля «Октава» отмечает 7-летие.

Кластер подготовил серию TED-talk выступлений от лидеров индустрии, лекции и мастер-классы по созданию аромасвечей, запуску литературного подкаста, контент-мейкерству и звукорежиссуре, а также инклюзивную программу и мероприятия от ВТШ по робототехнике и геймдизайну.

 

Звери

Когда: 26 апреля, cуббота, 19.00.

Где: Cпорткомплекс «Тула-Арена».
Стоимость: от 2500 руб.

Звери

26 апреля в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит группа «Звери».

 

Четвертьфинал Оружейной лиги КВН

Когда: 25 апреля, пятница, 18.30.

Где: Актовый зал Тульского государственного университета.

Четвертьфинал Оружейной лиги КВН

25 апреля в актовом зале Тульского государственного университета состоится третий четвертьфинал Оружейной лиги КВН

 

Thomas Mraz

Когда: 26 апреля, суббота, 21.00.

Где: Кластер «Октава».
Вход свободный, по предварительной регистрации.

Thomas Mraz

26 апреля в кластере «Октава» выступит Thomas Mraz.

 

Mirèle

Когда: 26 апреля, суббота, 20.00.

Где: Кластер «Октава».
Вход свободный, по предварительной регистрации.

Mirèle

26 апреля в кластере «Октава» выступит Mirèle.

 

Машина добра

Когда: 37 апреля, воскресенье, 12.00.

Где: ТЦ «Сарафан» (Тула, ул. Путейская, 5), на 2-м этаже в переходе из второго в первый корпус. .

Туляков приглашают на выставку-пристройство кошек и собак «Машина добра»

27 апреля в Туле пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. 

 

«Арсенал» — «Ротор»

Когда: 27 апреля, воскресенье, 17.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» — «Ротор»

27 апреля на Центральном стадионе состоится матч 30-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Ротором» из Волгограда.

 

Творческая встреча с Антоном Лаврентьевым

Когда: 26 апреля, суббота, 17.30.

Где: Кластер «Октава».
Вход свободный, по предварительной регистрации на фестиваль.

Творческая встреча с Антоном Лаврентьевым

26 апреля в большом зале кластера «Октава» пройдет творческая встреча с Антоном Лаврентьевым

 

а что в кино?

Батя 2. Дед

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.

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