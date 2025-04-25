7-летие «Октавы» и концерт «Зверей»: выходные в Туле

А еще четвертьфинал Оружейной лиги КВН и матч «Арсенала»— в нашем обзоре выходных.

Когда: 26 апреля, суббота, 12.00. Где: Кластер «Октава».

Вход свободный, по регистрации.



26 апреля «Октава» отмечает 7-летие. Кластер подготовил серию TED-talk выступлений от лидеров индустрии, лекции и мастер-классы по созданию аромасвечей, запуску литературного подкаста, контент-мейкерству и звукорежиссуре, а также инклюзивную программу и мероприятия от ВТШ по робототехнике и геймдизайну.

Звери Когда: 26 апреля, cуббота, 19.00. Где: Cпорткомплекс «Тула-Арена».

Стоимость: от 2500 руб.



26 апреля в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит группа «Звери». Четвертьфинал Оружейной лиги КВН Когда: 25 апреля, пятница, 18.30. Где: Актовый зал Тульского государственного университета.



25 апреля в актовом зале Тульского государственного университета состоится третий четвертьфинал Оружейной лиги КВН. Thomas Mraz Когда: 26 апреля, суббота, 21.00. Где: Кластер «Октава».

Вход свободный, по предварительной регистрации.



26 апреля в кластере «Октава» выступит Thomas Mraz. Mirèle Когда: 26 апреля, суббота, 20.00. Где: Кластер «Октава».

Вход свободный, по предварительной регистрации.



26 апреля в кластере «Октава» выступит Mirèle. Машина добра Когда: 37 апреля, воскресенье, 12.00. Где: ТЦ «Сарафан» (Тула, ул. Путейская, 5), на 2-м этаже в переходе из второго в первый корпус. .



27 апреля в Туле пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. «Арсенал» — «Ротор» Когда: 27 апреля, воскресенье, 17.00. Где: Центральный стадион «Арсенал».



27 апреля на Центральном стадионе состоится матч 30-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Ротором» из Волгограда. Творческая встреча с Антоном Лаврентьевым Когда: 26 апреля, суббота, 17.30. Где: Кластер «Октава».

Вход свободный, по предварительной регистрации на фестиваль.



26 апреля в большом зале кластера «Октава» пройдет творческая встреча с Антоном Лаврентьевым.



а что в кино? Батя 2. Дед

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.