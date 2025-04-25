7-летие «Октавы» и концерт «Зверей»: выходные в Туле

7-летие «Октавы»
Где: Кластер «Октава».
Вход свободный, по регистрации.
26 апреля «Октава» отмечает 7-летие.
Кластер подготовил серию TED-talk выступлений от лидеров индустрии, лекции и мастер-классы по созданию аромасвечей, запуску литературного подкаста, контент-мейкерству и звукорежиссуре, а также инклюзивную программу и мероприятия от ВТШ по робототехнике и геймдизайну.
Звери
Где: Cпорткомплекс «Тула-Арена».
Стоимость: от 2500 руб.
26 апреля в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит группа «Звери».
Четвертьфинал Оружейной лиги КВН
Где: Актовый зал Тульского государственного университета.
25 апреля в актовом зале Тульского государственного университета состоится третий четвертьфинал Оружейной лиги КВН.
Thomas Mraz
Где: Кластер «Октава».
Вход свободный, по предварительной регистрации.
26 апреля в кластере «Октава» выступит Thomas Mraz.
Mirèle
Где: Кластер «Октава».
Вход свободный, по предварительной регистрации.
26 апреля в кластере «Октава» выступит Mirèle.
Машина добра
Где: ТЦ «Сарафан» (Тула, ул. Путейская, 5), на 2-м этаже в переходе из второго в первый корпус. .
27 апреля в Туле пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом.
«Арсенал» — «Ротор»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
27 апреля на Центральном стадионе состоится матч 30-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Ротором» из Волгограда.
Творческая встреча с Антоном Лаврентьевым
Где: Кластер «Октава».
Вход свободный, по предварительной регистрации на фестиваль.
26 апреля в большом зале кластера «Октава» пройдет творческая встреча с Антоном Лаврентьевым.